Lĩnh án vì nhiều lần mua dâm các thiếu nữ mới lớn

Tân Châu
TPO - Chỉ vì ham thích “của lạ” là những thiếu nữ mới lớn, Nguyễn Văn Long đã nhiều lần thực hiện hành vi mua dâm thông qua sự môi giới của một chủ quán cà phê tại quận 5 (cũ), TPHCM.

Ngày 17/3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Long (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 23 năm tù chung cho 2 tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và "Mua dâm người dưới 16 tuổi”; tuyên phạt Quách Thị Quỳnh Loan (SN 1969, ngụ TPHCM) 15 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2003, ngụ TPHCM) 14 năm tù chung cho 2 tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Môi giới mại dâm”.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Long, Quách Thị Quỳnh Loan tại phiên tòa ngày 17/3.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, ba thiếu nữ T.B. (SN 2008), L.T. (SN 2010) và Q.M. (SN 2009) bỏ nhà đi thuê khách sạn tại Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh cũ). Do cần tiền tiêu xài nên cả nhóm nảy sinh ý định bán dâm. Nguyễn Thị Mỹ Duyên đưa cả nhóm đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan (chủ quán cà phê trước chung cư Ngô Quyền (quận 5 cũ) để nhờ “tìm khách”.

Tại đây, một thỏa thuận tiền môi giới được xác lập: Loan hưởng 40% tiền môi giới, phần còn lại thuộc về Duyên và các thiếu nữ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Văn Long đã nhiều lần kết nối với Loan để thực hiện hành vi mua dâm. Địa điểm là các khách sạn tại quận 10 (cũ) hoặc chính phòng trọ của Long tại quận Tân Phú (cũ). Giá mỗi lần “vui vẻ” dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, các thiếu nữ còn chủ động sử dụng mạng xã hội Zalo để bắt liên lạc với Long, tiếp tục thực hiện các giao dịch mua bán dâm ngay cả khi không có sự có mặt trực tiếp của “tú bà”.

Sự việc chỉ dừng lại khi bà nội của 1 thiếu nữ phát hiện dấu hiệu bất thường vào ngày 12/6/2023 và trình báo công an.

Ngày 19/6/2023, Nguyễn Văn Long và Quách Thị Quỳnh Loan bị bắt khẩn cấp; Nguyễn Thị Mỹ Duyên bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

#Mua bán dâm 3 thiếu nữ #Khách sạn #Nhà trọ #Tú bà #Chủ quán cà phê #Môi giới mại dâm #Tòa tuyên án

