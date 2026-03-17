Bắt nghi phạm siết cổ, bịt miệng người phụ nữ giữa đồng vắng để cướp vàng

TPO - Lợi dụng đêm tối, cánh đồng vắng, đối tượng bất ngờ từ phía sau bóp cổ, bịt miệng khống chế một phụ nữ 66 tuổi để cướp bông tai vàng. Vụ việc gây rúng động địa phương, nhưng chỉ sau 6 giờ truy xét nóng, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ

Ngày 17/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đăng Trọng (SN 2000, trú khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Cướp tài sản”.

Công an tóm gọn đối tượng Nguyễn Đăng Trọng sau 6 giờ gây án. Ảnh CA

Trước đó, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận tố giác của bà Tr.T.K (SN 1960, trú khối Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông) về việc vào khoảng 20 giờ ngày 15/3/2026, khi đang ngồi cắt rau ngoài đồng thì bị một thanh niên bất ngờ từ phía sau tiếp cận, dùng tay siết cổ, bịt miệng, khống chế yêu cầu đưa tiền.

Do nạn nhân không có tiền và tri hô, đối tượng tiếp tục bóp cổ, giật 1 bông tai vàng (loại 5 phân, trị giá khoảng 8 triệu đồng) rồi tẩu thoát bằng xe máy. Trong quá trình chống trả, nạn nhân dùng dao cắt rau đâm vào tay đối tượng, gây thương tích, sau đó phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông đã khẩn trương phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng.

Đối tượng Nguyễn Đăng Trọng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Đăng Trọng – đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, chỉ sau khoảng 6 giờ, Tổ công tác phát hiện, triệu tập Trọng khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Đăng Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng đã thu hồi 1 bông tai vàng và 1 xe máy là phương tiện gây án. Hiện vụ việc đã được bàn giao Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.