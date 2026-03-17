Giả danh công an lừa 'chạy' tại ngoại

TPO - Dù không công tác trong ngành công an nhưng đối tượng Lê Thiên Vũ, Nguyễn Duy Thanh Châu và nhóm đồng phạm vẫn mặc đồng phục công an nhân dân, khoe thẻ đảng viên giả để chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của một phụ nữ.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp nghiên cứu, chuẩn bị xét xử bị cáo: Lê Thiên Vũ (SN 1982); Nguyễn Duy Thanh Châu (SN 1981); Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987); Phạm Thụy Xuân Khoa (SN 1979); Vương Thị Quỳnh Phương (SN 1985); Trần Hoàng Thúy (SN 1990); Phan Văn Ngọc (SN 1971); Nguyễn Văn Hợp (SN 1971); Phan Tấn Lực (SN 1979) và Trần Thị Tám (SN 1985) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2023, bị cáo Lê Thiên Vũ và Nguyễn Duy Thanh Châu thuê người làm giả 2 thẻ đảng viên mang tên Vũ và Châu, cùng quyết định kết nạp đảng viên.

Ngoài ra, bị cáo Vũ mua trang phục của lực lượng An ninh nhân dân cùng 2 biển tên Nguyễn Duy Thanh Châu và Lê Thiên Vũ, với giá 6 triệu đồng. Cả hai chụp ảnh chân dung với bộ quần áo, có đeo cả cấp hàm.

Qua quan hệ xã hội, Vũ cùng Châu sử dụng 2 thẻ đảng viên cho bị cáo Nguyễn Tiến Dũng xem, rồi giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Bộ Công an.

Cuối năm 2023, bà Phạm Thị Kim L. (SN 1966, ở TP HCM) có nhu cầu xin cho người quen là Nguyễn Vũ Trung (người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, tạm giam) nên nhờ Dũng giúp đỡ. Nghĩ đến Vũ và Châu, Dũng liên hệ với 2 người này để nhờ.

Cáo trạng cho rằng, dù không có khả năng xin cho anh Trung được tại ngoại nhưng nhóm Vũ, Châu, Phương, Thúy, Ngọc... vẫn đồng ý nhận lời. Để bà L. tin tưởng, nhóm bị cáo sắp xếp người giả làm cán bộ công tác tại Bộ Công an trao đổi với bà L., sử dụng thẻ đảng viên giả.

Bằng thủ đoạn giả mạo như trên, từ ngày 26/12/2023 - 16/1/2024, các bị cáo yêu cầu bà L. chuyển tổng số hơn 2,7 tỷ đồng lo việc cho anh Trung và chiếm đoạt.