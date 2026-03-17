Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả danh công an lừa 'chạy' tại ngoại

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù không công tác trong ngành công an nhưng đối tượng Lê Thiên Vũ, Nguyễn Duy Thanh Châu và nhóm đồng phạm vẫn mặc đồng phục công an nhân dân, khoe thẻ đảng viên giả để chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của một phụ nữ.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp nghiên cứu, chuẩn bị xét xử bị cáo: Lê Thiên Vũ (SN 1982); Nguyễn Duy Thanh Châu (SN 1981); Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987); Phạm Thụy Xuân Khoa (SN 1979); Vương Thị Quỳnh Phương (SN 1985); Trần Hoàng Thúy (SN 1990); Phan Văn Ngọc (SN 1971); Nguyễn Văn Hợp (SN 1971); Phan Tấn Lực (SN 1979) và Trần Thị Tám (SN 1985) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2023, bị cáo Lê Thiên Vũ và Nguyễn Duy Thanh Châu thuê người làm giả 2 thẻ đảng viên mang tên Vũ và Châu, cùng quyết định kết nạp đảng viên.

Ngoài ra, bị cáo Vũ mua trang phục của lực lượng An ninh nhân dân cùng 2 biển tên Nguyễn Duy Thanh Châu và Lê Thiên Vũ, với giá 6 triệu đồng. Cả hai chụp ảnh chân dung với bộ quần áo, có đeo cả cấp hàm.

Qua quan hệ xã hội, Vũ cùng Châu sử dụng 2 thẻ đảng viên cho bị cáo Nguyễn Tiến Dũng xem, rồi giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Bộ Công an.

Cuối năm 2023, bà Phạm Thị Kim L. (SN 1966, ở TP HCM) có nhu cầu xin cho người quen là Nguyễn Vũ Trung (người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, tạm giam) nên nhờ Dũng giúp đỡ. Nghĩ đến Vũ và Châu, Dũng liên hệ với 2 người này để nhờ.

Cáo trạng cho rằng, dù không có khả năng xin cho anh Trung được tại ngoại nhưng nhóm Vũ, Châu, Phương, Thúy, Ngọc... vẫn đồng ý nhận lời. Để bà L. tin tưởng, nhóm bị cáo sắp xếp người giả làm cán bộ công tác tại Bộ Công an trao đổi với bà L., sử dụng thẻ đảng viên giả.

Bằng thủ đoạn giả mạo như trên, từ ngày 26/12/2023 - 16/1/2024, các bị cáo yêu cầu bà L. chuyển tổng số hơn 2,7 tỷ đồng lo việc cho anh Trung và chiếm đoạt.

#Giả công an #Lừa đảo #Lừa đảo chạy án #Lừa đảo tại ngoại #Giả công an lừa tại ngoại

Xem thêm

Cùng chuyên mục