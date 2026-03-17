Vạch trần chiêu lừa bốc thăm trúng thưởng để 'móc túi' du khách tại hội chợ

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá một nhóm đối tượng tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ với thủ đoạn gian dối, sắp đặt kết quả để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc triệt phá một nhóm đối tượng tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại đoàn hội chợ Hương Trầm.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc một số gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ có biểu hiện gian dối.

Vào tối 7/3, lực lượng chức năng đã kiểm tra đồng loạt hai điểm tổ chức trò chơi của đoàn hội chợ Hương Trầm tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các gian hàng này có dấu hiệu sắp đặt kết quả khiến người chơi không thể trúng thưởng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hai điểm tổ chức trò chơi của đoàn hội chợ Hương Trầm. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, Trần Phước Văn (SN 1990) và Mai Thị Nữ (SN 1990) là những người chủ mưu, cùng một số đối tượng khác tổ chức hoạt động lừa đảo. Nhóm này đã thuê mặt bằng trong hội chợ, dựng gian hàng bốc thăm và phân công vai trò cụ thể cho từng người để dụ dỗ khách tham gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là niêm yết nhiều phần thưởng giá trị như đồ điện tử, vật dụng gia đình nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, các lá thăm trúng thưởng thực tế bị giấu riêng, người chơi chỉ bốc được các lá không trúng. Khi cần, các đối tượng sẽ “diễn” cho một số người trúng thưởng để thu hút thêm khách.

Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng chiêu trò “tích điểm đổi thưởng” với giải đặc biệt là điện thoại iPhone, từ đó dụ người chơi tiếp tục bỏ tiền với hy vọng đạt đủ điểm trúng thưởng nhưng kết quả đã được sắp đặt từ trước. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người tham gia hội chợ.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với tình tiết phạm tội có tổ chức.

Ngày 11/3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 20 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Một đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

#Phòng chống lừa đảo hội chợ #Truy quét nhóm lừa đảo trúng thưởng #Chiêu trò gian dối trong trò chơi #Hình sự hóa hành vi lừa đảo #Điều tra và xử lý tội phạm lừa đảo #Tội phạm có tổ chức trong hoạt động lừa đảo #Luật chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia #Các vụ lừa đảo nổi bật gần đây

