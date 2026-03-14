Campuchia soạn luật đầu tiên về chống lừa đảo trực tuyến

TPO - Campuchia đã soạn thảo luật đầu tiên nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến, sau khi cam kết sẽ đóng cửa những cơ sở này vào cuối tháng 4 tới.

Cảnh sát Campuchia dẫn đoàn nhà báo đến một trung tâm lừa đảo đã bị triệt phá tại Phnom Penh, ngày 11/3. (Ảnh AP)

Campuchia là một trong những nơi tập trung hoạt động lừa đảo trực tuyến, với các mạng lưới lừa gạt và tống tiền nạn nhân bằng kế hoạch đầu tư giả mạo hoặc lừa đảo yêu đương trên mạng. Các nạn nhân trên khắp thế giới đã bị lừa hàng chục tỷ đô la mỗi năm.

Hàng nghìn người, đặc biệt từ các quốc gia châu Á khác, bị lừa bằng những lời mời "việc nhẹ lương cao", sau đó bị ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo trong tình trạng gần như nô lệ.

“Luật này là công cụ pháp lý quan trọng nhất của Campuchia nhằm chống lại nạn lừa đảo trực tuyến, chống rửa tiền và chứng minh Campuchia không phải là thiên đường hay nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm”, Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 13/3.

Luật mới quy định mức án từ 5 - 10 năm tù và phạt tiền từ 500 triệu - 1 tỷ riel (125.000-250.000 USD) đối với hành vi tổ chức hoặc điều hành trang web lừa đảo. Với những hành vi buôn người hoặc dùng bạo lực, giam giữ hoặc quản thúc, hình phạt dao động từ 10 - 20 năm tù cộng với mức phạt tiền lên đến 2 tỷ riel (500.000 USD).

Những đối tượng gây tử vong cho nạn nhân liên quan đến hoạt động lừa đảo có thể bị phạt tù từ 15 - 30 năm, hoặc tù chung thân.

Luật mới cần được Quốc hội Campuchia thông qua.

Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith - phụ trách Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến, cho biết kể từ tháng 7/2025, chính phủ nước này đã đột kích 250 địa điểm liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến và đã đóng cửa khoảng 200 địa điểm.

Quan chức này cũng cho biết, kể từ tháng 7 năm ngoái, Chính phủ Campuchia đã khởi tố 79 vụ án liên quan đến 697 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo và đồng bọn.

Campuchia đến nay đã cho hồi hương gần 10.000 người lao động từ các trung tâm lừa đảo trở về 23 quốc gia, còn gần 1.000 người đang chờ được về nước. Những người khác đã trốn thoát hoặc được thả và tự về nước.

Ông Neth Pheaktra khẳng định, Chính phủ Campuchia đã và đang nỗ lực mạnh mẽ để chống lại loại tội phạm này, nhằm bảo vệ danh tiếng và nền kinh tế của Campuchia. Ông khẳng định nền kinh tế Campuchia đã bị tổn hại vì nạn lừa đảo trực tuyến, và chính phủ không thu được bất kỳ đồng nào từ những hoạt động như vậy.