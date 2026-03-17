Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An ra quân trấn áp 'boy phố'

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm, Công an tỉnh Nghệ An đã mở đợt cao điểm kéo dài 2 tháng nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triển khai tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Động thái này nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong nhóm thanh thiếu niên.

Theo cơ quan Công an, dù đã xử lý, khởi tố nhiều nhóm thanh niên có hành vi đua xe, lạng lách thời gian qua, song tình trạng vi phạm về đêm vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn. Do đó, đợt cao điểm lần này được triển khai với quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An mở đợt cao điểm xử lý thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm.

Các lực lượng tham gia gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm, Trung tâm thông tin chỉ huy, công an cấp xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Hoạt động kiểm tra được chia làm hai khung giờ. Từ 20 giờ đến 23 giờ tập trung xử lý các vi phạm giao thông; từ 23 giờ đến 3 giờ sáng tăng cường kiểm tra thanh thiếu niên tụ tập tại các khu vực công cộng, quán internet, bi-a, đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định.

Nhóm "quái xế" mang hung khí gây náo loạn đường phố bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và khu vực Cửa Lò, lực lượng chức năng lập 8 chốt kiểm soát cố định trên các tuyến trọng điểm. Song song đó, 9 tổ 373 và các tổ tăng cường tổ chức tuần tra vũ trang lưu động; 3 tổ Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát trật tự thành lập các tổ chuyên trách kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự công cộng, phối hợp chốt chặn, vây bắt các đối tượng đua xe, đánh võng. Công an 6 phường cũng bố trí 25 tổ tuần tra thường xuyên nhằm đảm bảo kiểm soát chặt địa bàn.

Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ, khởi tố nhiều nhóm thanh niên có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 13/3 đến 13/5 và có thể kéo dài tùy tình hình thực tế, với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, đặc biệt trong khung giờ ban đêm tại các khu vực đô thị.

Thu Hiền
#Công an Nghệ An #đua xe #kiểm tra giao thông #trật tự đô thị #phòng chống tội phạm #boy phố

