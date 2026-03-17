Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An ra quân trấn áp 'boy phố'

TPO - Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm, Công an tỉnh Nghệ An đã mở đợt cao điểm kéo dài 2 tháng nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triển khai tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Động thái này nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong nhóm thanh thiếu niên.

Theo cơ quan Công an, dù đã xử lý, khởi tố nhiều nhóm thanh niên có hành vi đua xe, lạng lách thời gian qua, song tình trạng vi phạm về đêm vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn. Do đó, đợt cao điểm lần này được triển khai với quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An mở đợt cao điểm xử lý thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm.

Các lực lượng tham gia gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm, Trung tâm thông tin chỉ huy, công an cấp xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Hoạt động kiểm tra được chia làm hai khung giờ. Từ 20 giờ đến 23 giờ tập trung xử lý các vi phạm giao thông; từ 23 giờ đến 3 giờ sáng tăng cường kiểm tra thanh thiếu niên tụ tập tại các khu vực công cộng, quán internet, bi-a, đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định.

Nhóm "quái xế" mang hung khí gây náo loạn đường phố bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và khu vực Cửa Lò, lực lượng chức năng lập 8 chốt kiểm soát cố định trên các tuyến trọng điểm. Song song đó, 9 tổ 373 và các tổ tăng cường tổ chức tuần tra vũ trang lưu động; 3 tổ Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát trật tự thành lập các tổ chuyên trách kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự công cộng, phối hợp chốt chặn, vây bắt các đối tượng đua xe, đánh võng. Công an 6 phường cũng bố trí 25 tổ tuần tra thường xuyên nhằm đảm bảo kiểm soát chặt địa bàn.

Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ, khởi tố nhiều nhóm thanh niên có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 13/3 đến 13/5 và có thể kéo dài tùy tình hình thực tế, với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, đặc biệt trong khung giờ ban đêm tại các khu vực đô thị.