Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi đột nhập vào căn hộ của người họ hàng, cắt phá két sắt lấy trộm hơn 5 cây vàng, đối tượng mang bán được gần 900 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân và đi du lịch trước.

Theo đó, ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh về việc gia đình chị Lê Thị T.H. (trú tại căn hộ chung cư Royal Park, tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh) bị kẻ gian đột nhập, cắt phá két sắt lấy trộm vàng.

Chỉ sau khoảng 10 giờ tập trung, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm gây ra vụ trộm là Nguyễn Gia Huy. Thời điểm bị phát hiện, Huy đang lẩn trốn tại một căn hộ ở tòa S105, khu chung cư Vinhomes Ocean Park (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Đối tượng Huy.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận có quan hệ họ hàng với gia đình chị H. và biết gia đình này có điều kiện kinh tế, thường cất giữ vàng trong két sắt. Lợi dụng lúc gia đình chị H. về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy đã mang theo máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập vào căn hộ, cắt phá két sắt để trộm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng với tổng khối lượng khoảng 5,3 cây vàng.

Sau khi lấy trộm số vàng trên, Huy đem đến một số tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để bán, thu về tổng số tiền khoảng 887 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Huy khai đã dùng để tiêu xài cá nhân và đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

#Trộm vàng gia đình #Đột nhập căn hộ chung cư #Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán #Phá két sắt lấy trộm vàng #Điều tra nhanh vụ trộm #Bán vàng lấy tiền tiêu xài #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục