Trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng bán lấy tiền đi du lịch

TPO - Sau khi đột nhập vào căn hộ của người họ hàng, cắt phá két sắt lấy trộm hơn 5 cây vàng, đối tượng mang bán được gần 900 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân và đi du lịch trước.

Theo đó, ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh về việc gia đình chị Lê Thị T.H. (trú tại căn hộ chung cư Royal Park, tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh) bị kẻ gian đột nhập, cắt phá két sắt lấy trộm vàng.

Chỉ sau khoảng 10 giờ tập trung, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm gây ra vụ trộm là Nguyễn Gia Huy. Thời điểm bị phát hiện, Huy đang lẩn trốn tại một căn hộ ở tòa S105, khu chung cư Vinhomes Ocean Park (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Đối tượng Huy.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận có quan hệ họ hàng với gia đình chị H. và biết gia đình này có điều kiện kinh tế, thường cất giữ vàng trong két sắt. Lợi dụng lúc gia đình chị H. về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy đã mang theo máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập vào căn hộ, cắt phá két sắt để trộm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng với tổng khối lượng khoảng 5,3 cây vàng.

Sau khi lấy trộm số vàng trên, Huy đem đến một số tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để bán, thu về tổng số tiền khoảng 887 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Huy khai đã dùng để tiêu xài cá nhân và đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.