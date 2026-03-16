Pháp luật

Bị khởi tố vì tự hái cây rừng, chế thành 'thuốc' Nam để bán

Thành Đạt
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm", đối với các đối tượng rao bán sản phẩm mang danh "thuốc nam".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993), trú tại bản Dư O A, xã Pu Nhi, về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Theo cơ quan điều tra, dù không có chuyên môn, không được đào tạo về y học cổ truyền, Sua vẫn tự ý thu hái nhiều loại cây rừng, băm nhỏ, phơi khô, trộn lẫn rồi đóng gói. Sau đó, các sản phẩm này được quảng cáo trên mạng xã hội là "thuốc nam" có tác dụng chữa các bệnh dạ dày, phụ khoa… để bán cho người tiêu dùng.

29344.jpg
Lực lượng Công an khám xét cơ sở sản xuất của đối tượng Phàng Thị Sua (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Trong một vụ việc khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm" liên quan đến Giàng A Cu (SN 1990), trú tại xã Na Son.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dù không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược, đối tượng vẫn tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung mang tên "Gậu Sua", thuốc chữa bệnh dạ dày mang tên "Phềnh Mông Giàng", rồi rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

29346.jpg
Đối tượng Giàng A Cu và Phàng Thị Sua quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội. Ảnh: Trường Long.

Tại thời điểm khám xét nơi ở ngày 23/6/2025, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm đã được đóng gói sẵn để bán.

Theo cơ quan công an, cả hai đối tượng đã bán được hơn 2.000 sản phẩm cho người mua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị những cá nhân đã mua các sản phẩm nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên (SĐT 0815.544.123) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
#Sản xuất và buôn bán hàng cấm #Bán thuốc nam giả mạo #Nguy cơ sức khỏe từ cây rừng tự ý thu hái #Điều tra các vụ án liên quan đến thuốc không phép #Pháp luật về hàng hóa y tế trái phép #Truy quét sản phẩm y học không rõ nguồn gốc #Thuốc giả #Thuốc nam #Ảnh hưởng của thuốc giả #Công an tỉnh Điện Biên #Hành vi buôn bán hàng cấm

