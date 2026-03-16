Truy tố một cựu hiệu trưởng ở Hà Nội thu tiền học thêm cao hơn quy định

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khi thu tiền học thêm của học sinh cao hơn so với Quyết định của UBND TP Hà Nội.

Thu tiền cao hơn quy định

Ngày 24/3 tới, TAND khu vực 1 (TP Hà Nội) sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (giáo viên, cựu Kế toán trưởng nhà trường) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù.

Vụ án được khởi tố năm 2023, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung Viện Kiểm sát mới ban hành cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, Viện KSND TP Hà Nội cho rằng năm học 2013 – 2014, cựu Hiệu trưởng Bình và cựu Kế toán Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”. Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Viện Kiểm sát cho rằng dù có quy định trên, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo cựu Kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 - 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng, đây là thiệt hại cho các phụ huynh.

Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một để báo cáo quận Ba Đình và một để chi cho nhà trường; dù vậy cơ quan truy tố chưa xác định được cá nhân nào hưởng lợi bất chính.

Giai đoạn điều tra, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình khai mức thu 15.000 đồng/tiết học đã được bàn trong Hội đồng sư phạm. Nhà trường cũng chia các học sinh thành 2 nhóm lớp học thêm theo trình độ của các em, có biên bản thỏa thuận của phụ huynh.

Còn bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt khai, việc tách 2 nhóm lớp học thêm do Hiệu trưởng Bình chỉ đạo. Lý do, tách ra sẽ khiến sĩ số của lớp giảm đi và từ đó thu được nhiều tiền hơn vì thực tế, nếu để nguyên một lớp với sĩ số 30 – 40 em sẽ chỉ được thu 7.000 đồng/tiết.

Lời khai đối lập của giáo viên, phụ huynh

Cơ quan điều tra cũng triệu tập giáo viên chủ nhiệm thời điểm 2013 – 2014 của nhà trường. Kết quả, có 12 người khai không chia nhóm học thêm (tách 2 nhóm lớp); 4 giáo viên khai có chia nhóm học thêm và 6 người nói không nhớ chia nhóm hay không.

Đối với các giáo viên bộ môn, khi làm việc với cơ quan điều tra có 5 người khai không chia nhóm, 4 người khai có chia nhóm và 4 người khác không nhớ.

Sau khi xem xét số lượng phòng học của Trường THCS Ba Đình, cơ quan điều tra xác định không đủ để chia nhóm học thêm như lời khai của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình.

Về thỏa thuận với phụ huynh học sinh, công an mời 14 người lên làm việc. Trong số này, 5 phụ huynh nói không viết Biên bản thỏa thuận về thu phí dạy thêm, chữ viết cùng chữ ký không phải của họ; 3 phụ huynh khác xác nhận chữ ký trong Biên bản là của họ; 6 người còn lại xác nhận cả chữ viết, chữ ký Biên bản thỏa thuận về thu phí dạy thêm là của họ.

Theo truy tố, tất cả phụ huynh đều không có ý kiến gì về mức 15.000 đồng/tiết học nên không yêu cầu đền bù thiệt hại hay xử lý việc nhà trường thu cao hơn quy định.

Cơ quan điều tra đăng 3 số báo liên tiếp, tìm các phụ huynh của Trường THCS Ba Đình giai đoạn 2013 – 2014 nhưng không có ai đến làm việc.

Giai đoạn điều tra bổ sung, công an gửi giấy mời tới 15 phụ huynh nhưng chỉ có 3 người lên làm việc. Cả 3 đều khẳng định họ viết Biên bản thỏa thuận thu phí dạy thêm nhưng không nhớ mức 15.000 đồng do ai đề xuất. Tất cả không có ý kiến gì về việc Trường THCS Ba Đình thu theo mức này, không đề nghị xử lý cá nhân sai phạm.