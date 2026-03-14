Dàn cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam kháng cáo vụ trụ sở nghìn tỷ bỏ hoang

Sau hơn 1 tháng xét xử, TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của 9 trong tổng số 13 bị cáo bị quy kết để xảy ra sai phạm tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Theo đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội, đồng thời đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm bồi thường.

Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án VICEM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường và miễn án phí dân sự.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại sự việc xảy ra từ tháng 9/2010 đến hết năm 2015, nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác.

Đầu tháng 2/2026, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung mức án 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong khi, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh, bị phạt tổng mức án 15 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng hai tội danh, bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM lĩnh án 12 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc VICEM, lĩnh mức án 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

9 bị cáo khác bị tuyên phạt các mức án thấp nhất từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Dự án đầu tư nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm

Bản án cho rằng, quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, nhóm cựu lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Trụ sở Tổng công ty Xi măng Việt Nam bỏ hoang từ năm 2015 sau khi xong phần thô.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được. Việc này bị cáo buộc đã gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc đã câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Long, nhân viên tại Ban quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. VICEM đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu). Long sau đó chi cho Nguyễn Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng..., còn lại 1,9 tỷ đồng giữ chi tiêu cá nhân.

Với số tiền được “lại quả” , Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.