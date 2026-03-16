Kết luận điều tra vụ 2 đối tượng lên kịch bản dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

TPO - Liên quan đến vụ 2 đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Rửa tiền”.

Hai đối tượng Tài, Ân.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; rửa tiền” xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai; đồng thời đề nghị truy tố đối với 2 bị can Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngoài vụ án nêu trên, Cơ quan điều tra xác định Tài, Ân và đồng bọn đã có các hành vi “Giết người; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm…” trong các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Hình ảnh camera ghi lại vụ cướp ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo khoảng 15h45 ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, hai đối tượng sử dụng súng ngắn đe dọa khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo dấu vết nóng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hành vi cực kỳ manh động, nguy hiểm, thời điểm xảy ra ngay trong ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, dư luận đặc biệt quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các địa phương có liên quan triển khai lực lượng tập trung tổ chức điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về hành vi “Cướp tài sản”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trực tiếp lấy lời khai các đối tượng.

Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Phạm Anh Tài là đối tượng đang trốn truy nã theo quyết định truy nã về tội “Giết người” của Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Còn đối tượng Lê Văn Ân đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm theo quyết định truy tìm trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 29/6/2025, tại số 13A đường Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù đang bị truy nã và truy tìm nhưng 2 đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khoảng giữa tháng 10/2025, đối tượng Ân đã đến ở nhờ nhà đối tượng Tài tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai do cả hai đều nợ nần, không có tiền để tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp tiền tại ngân hàng, nhưng Ân chưa nhận lời.

Đầu tháng 11/2025, đối tượng Tài tiếp tục rủ Ân và lên kế hoạch khi đi cướp, sẽ thay đổi trang phục, sử dụng xe máy làm phương tiện gây án, thay đổi biển kiểm soát, màu sơn và sử dụng nhiều xe mô tô khác nhau, tìm hiểu kỹ các tuyến đường nhằm tẩu thoát an toàn nhất, không để cơ quan Công an phát hiện truy bắt sau khi gây án…

Để thực hiện hành vi, Tài chuẩn bị súng, đạn và đưa tiền cho Ân mua xe máy, trang phục… và hướng dẫn cách sử dụng súng. Các đối tượng chọn Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai là địa điểm thực hiện hành vi cướp tài sản và khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú (Địa chỉ thôn 3 Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, cách vị trí ngân hàng khoảng 5km) là một trong các địa điểm chuẩn bị cũng như cất giấu, tiêu huỷ công cụ, phương tiện, vật chứng trước, trong và sau khi gây án.

Khoảng 15h30, đối tượng Ân điều khiển xe máy BKS 77G1-313.12 chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai khống chế nhân viên ngân hàng; 2 đối tượng đã lấy đi gần 2 tỉ đồng, rồi lên xe máy do Ân điều khiển tẩu thoát.

Các đối tượng bàn bạc mang tiền vào TP Hồ Chí Minh để mua vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn tiền. Khoảng 5h ngày 21/1, Ân và Tài gặp nhau tại bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh và chia nhau mỗi đối tượng khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng theo kế hoạch đã bàn. Sau khi mua được vàng, 2 đối tượng đi xe buýt từ bến xe Miền Đông đến khu vực Thuận An (TP Hồ Chí Minh) bán vàng để lấy lại tiền chia nhau.