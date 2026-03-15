Vĩnh Long: Đã khởi tố 175 đối tượng liên quan các vụ đánh nhau

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, gần đây tình trạng đánh nhau gây thương tích trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, đa phần các vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ giữa tháng 7/2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 153 vụ đánh nhau gây thương tích, với 214 đối tượng có liên quan. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 128 vụ với 175 bị can. Đa phần các vụ việc xảy ra từ những mâu thuẫn bộc phát, như mâu thuẫn khi say xỉn, tranh chấp đất đai, tài sản, thích thể hiện bản thân, ghen tuông. Một số vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội, mâu thuẫn, thách thức, đe dọa trên các trang mạng xã hội.

Nhóm thanh thiếu niên phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long tại cơ quan công an sau khi tụ tập chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Mới nhất, Công an phường Tân Ngãi (Vĩnh Long) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể, đêm 6/3, nhận được tin báo về việc một nhóm, thanh thiếu niên đang tụ tập, chuẩn bị hung khí... Công an phường Tân Ngãi nhanh chóng triển khai lực lượng tới ngăn chặn.

Tại một quán nước trên Quốc lộ 80, Công an phường Tân Ngãi phát hiện và khống chế đưa 10 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 17-23 về trụ sở công an làm việc. Tại hiện trường, công an thu giữ 9 con dao tự chế các loại, 4 dao bấm, 1 bình xịt hơi cay...

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một thành viên trong nhóm với một số đối tượng khác tại xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Nhóm này rủ rê, lôi kéo nhau chuẩn bị hung khí nguy hiểm, hẹn gặp tại địa bàn giáp ranh để chuẩn bị “thanh toán”.

Tang vật thu giữ của nhóm thanh thiếu niên nói trên.

Theo cơ quan công an, tội phạm cố ý gây thương tích gây ra hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng. Để chủ động phòng ngừa hiệu quả, các cơ quan, trường học, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, phát hiện, giải quyết triệt để các mâu thuẫn ngay tại cơ sở. Tăng cường tuần tra, kiểm tra vào các giờ cao điểm tại các khu vực phức tạp, không để hình thành các điểm mà người dân, nhất là thanh, thiếu niên tụ tập quá giờ dễ phát sinh mâu thuẫn.