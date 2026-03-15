Đắk Lắk bắt 350 đối tượng ma túy trong 3 tháng

TPO - Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm phục vụ các sự kiện chính trị lớn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 160 vụ liên quan ma túy, bắt giữ 350 đối tượng, thu giữ hơn 20kg chất ma túy cùng nhiều vũ khí.

Ngày 15/3, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Từ ngày 13/12/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 160 vụ, bắt giữ 350 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ, số vụ tăng 28 vụ và 126 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm gần 20kg ma túy tổng hợp, hơn 180g heroin, hơn 140g cần sa, 11.673 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật trong vụ mua bán trái phép chất ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để hoạt động, hình thành các đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Nguồn ma túy chủ yếu thẩm lậu từ khu vực biên giới Campuchia vào nội địa để tiêu thụ.

Điển hình, trong các ngày 17 và 20/12/2025, lực lượng chức năng triệt phá một đường dây mua bán ma túy, thu giữ 9,2kg ma túy tổng hợp cùng 2 khẩu súng và 2 viên đạn.

Gần đây, từ ngày 2 đến 7/3, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục phối hợp triệt phá hai đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp, hơn 151g heroin, một khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quá trình đấu tranh các chuyên án ma túy, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.