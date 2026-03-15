Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai ngày 15/3 cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, liên quan hàng chục doanh nghiệp “ma”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phá thành công chuyên án 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Công an làm việc với đối tượng.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng với phương thức, thủ đoạn tinh vi và hoạt động trong thời gian dài.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có 4 nhóm đối tượng tham gia đường dây, gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Nhóm này đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, sử dụng để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn này.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức từng có giao dịch mua bán hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

Địa chỉ liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn làm việc theo quy định của pháp luật.