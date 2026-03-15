Khởi tố chủ cơ sở sản xuất gần 7.500 chai giấm ăn giả ở Bắc Ninh

TPO - Pha phụ gia axit Acetic với nước lọc rồi dán nhãn “giấm trắng 100% tự nhiên” bán ra thị trường, một chủ cơ sở sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam sau khi lực lượng chức năng phát hiện gần 7.500 chai giấm giả chuẩn bị tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Khương (SN 1976) – chủ cơ sở sản xuất Đại Khương, có địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, vào tháng 1/2026, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra 389 tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất sản phẩm mang nhãn “Giấm trắng 100% tự nhiên”. Tuy nhiên, thực tế việc sản xuất chỉ là pha phụ gia thực phẩm axit Acetic với nước trắng, ngoài ra không có thành phần nào khác.

Cơ quan Công an tiến hành các hoạt động tố tụng với đối tượng Khương.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ 7.488 chai giấm trắng loại 0,5 lít, khoảng 150 kg phụ gia thực phẩm axit Acetic, cùng nhiều nắp chai, nhãn mác và công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất giấm giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023 Nguyễn Công Khương đã tự công bố sản phẩm giấm trắng với thành phần gồm cốt giấm và nước tinh khiết. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng các nguyên liệu như gạo, táo hoặc hoa quả để lên men tự nhiên theo quy trình sinh học, Khương đã sử dụng axit Acetic pha với nước lọc thô để tạo thành giấm ăn.

Sau khi pha chế, đối tượng dán tem nhãn “giấm trắng 100% tự nhiên” lên các chai giấm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ cho người dân sử dụng làm gia vị pha nước chấm hoặc nấu ăn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

