Đối tượng sát hại 2 người ở Hưng Yên được phát hiện tử vong trong ô tô

TPO - Sau khi sát hại vợ cùng một người đàn ông trú cùng xã bằng súng và dao, cơ quan Công an phát hiện nghi phạm Ngô Duy Thăng (SN 1986, trú xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) tử vong trong ô tô.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh người dân chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 15h10 ngày 15/3, Ngô Duy Thăng đến nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1991, trú xã Đông Tiền Hải), dùng súng bắn và dao đâm vào người chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1995, trú tại xã Đông Tiền Hải, vợ của Thăng và là em gái của Bắc). Hậu quả, chị Linh tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại đó, Thăng lái xe ô tô BKS 30K-136.61 đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (SN 1987, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh Ngọc, sau đó lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả anh Ngọc bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tiền Hải, và tử vong tại bệnh viện.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng Nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Đến 18h40 cùng ngày, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.