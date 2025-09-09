Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì bà nội cho đắp thuốc nam chữa vết mèo cắn

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ vì tự ý đắp thuốc nam không rõ tác dụng lên vết thương do mèo cắn, một bé trai 4 tuổi ở Tuyên Quang đã phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy gan, suy thận và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Ba ngày trước khi nhập viện, cháu Giàng V.Đ (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trong lúc vui chơi ở nhà vô tình dẫm phải đuôi con mèo. Con vật lập tức cắn vào mu bàn chân trái, để lại 4 vết thương chảy máu. Thay vì đưa cháu đi khám, bà nội đã tự ý dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương nhằm cầm máu, nhưng không tiến hành sát khuẩn hay xử lý y tế nào.

Hai ngày sau, cháu Đ sốt cao, bàn chân sưng nề, đau nhức, vùng da bị thâm đen, hoại tử. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện tuyến huyện điều trị, song do tình trạng diễn biến nặng, cháu nhanh chóng được chuyển gấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

img-7011.jpg
Chân bệnh nhi hoại tử do đắp lá thuốc nam.

Tại Khoa Nhi, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, bàn chân trái sưng to, nóng đỏ, nhiều vùng hoại tử kèm di vật từ lá thuốc nam đắp trước đó. Tổn thương đã lan lên cẳng chân, xuất hiện nhiều bọng nước lớn. Cháu được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, viêm mô bào, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng.

“Chúng tôi đã phải dùng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại. Khi kiểm soát được nhiễm trùng và tình trạng rối loạn đông máu ổn định, bệnh nhi sẽ được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình để cắt lọc, làm sạch các vùng hoại tử”, bác sĩ Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng của cháu Đ bước đầu tiến triển, cơn sốt thuyên giảm, các chỉ số sinh tồn được cải thiện. Tuy nhiên, đây là lời cảnh báo nghiêm trọng về thói quen tự ý sử dụng thuốc nam trong xử trí vết thương hở.

img-7014.jpg
Điều dưỡng chăm sóc vết thương cho bệnh nhi.

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, nhấn mạnh: “Việc đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí nhiễm khuẩn huyết và suy đa tạng. Với những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân”.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị thương do động vật cắn hoặc có vết thương hở, người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây hay thuốc nam. Thay vào đó, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm.

Chuyên gia lý giải, đắp lá cây, các loại thuốc điều trị theo kinh nghiệm mà chưa được kiểm chứng và không đảm bảo sạch vào vết thương, vết bỏng là việc làm rất nguy hiểm, có thể khiến tổn thương nặng thêm, viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không nhiễm trùng thành nhiễm trùng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây ra các biến chứng như: Viêm mủ màng tim, màng não, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi, viêm xương tủy xương, thậm chí tử vong hoặc để lại những di chứng suốt đời cho trẻ…

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt đối với các tổn thương hở tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng bất cứ loại thuốc gì khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi nó có thể khiến tình trạng bệnh càng nghiêm trọng hơn, đi kèm với đó là rất nhiều biến chứng có thể xảy ra, gây khó khăn cho điều trị.

Hà Minh
#Mèo cào #tự đắp thuốc lá #nhiễm trùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục