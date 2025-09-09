Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì bà nội cho đắp thuốc nam chữa vết mèo cắn

TPO - Chỉ vì tự ý đắp thuốc nam không rõ tác dụng lên vết thương do mèo cắn, một bé trai 4 tuổi ở Tuyên Quang đã phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy gan, suy thận và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Ba ngày trước khi nhập viện, cháu Giàng V.Đ (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trong lúc vui chơi ở nhà vô tình dẫm phải đuôi con mèo. Con vật lập tức cắn vào mu bàn chân trái, để lại 4 vết thương chảy máu. Thay vì đưa cháu đi khám, bà nội đã tự ý dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương nhằm cầm máu, nhưng không tiến hành sát khuẩn hay xử lý y tế nào.

Hai ngày sau, cháu Đ sốt cao, bàn chân sưng nề, đau nhức, vùng da bị thâm đen, hoại tử. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện tuyến huyện điều trị, song do tình trạng diễn biến nặng, cháu nhanh chóng được chuyển gấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chân bệnh nhi hoại tử do đắp lá thuốc nam.

Tại Khoa Nhi, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, bàn chân trái sưng to, nóng đỏ, nhiều vùng hoại tử kèm di vật từ lá thuốc nam đắp trước đó. Tổn thương đã lan lên cẳng chân, xuất hiện nhiều bọng nước lớn. Cháu được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, viêm mô bào, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng.

“Chúng tôi đã phải dùng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại. Khi kiểm soát được nhiễm trùng và tình trạng rối loạn đông máu ổn định, bệnh nhi sẽ được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình để cắt lọc, làm sạch các vùng hoại tử”, bác sĩ Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng của cháu Đ bước đầu tiến triển, cơn sốt thuyên giảm, các chỉ số sinh tồn được cải thiện. Tuy nhiên, đây là lời cảnh báo nghiêm trọng về thói quen tự ý sử dụng thuốc nam trong xử trí vết thương hở.

Điều dưỡng chăm sóc vết thương cho bệnh nhi.

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, nhấn mạnh: “Việc đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí nhiễm khuẩn huyết và suy đa tạng. Với những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân”.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị thương do động vật cắn hoặc có vết thương hở, người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây hay thuốc nam. Thay vào đó, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm.

Chuyên gia lý giải, đắp lá cây, các loại thuốc điều trị theo kinh nghiệm mà chưa được kiểm chứng và không đảm bảo sạch vào vết thương, vết bỏng là việc làm rất nguy hiểm, có thể khiến tổn thương nặng thêm, viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không nhiễm trùng thành nhiễm trùng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây ra các biến chứng như: Viêm mủ màng tim, màng não, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi, viêm xương tủy xương, thậm chí tử vong hoặc để lại những di chứng suốt đời cho trẻ…

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt đối với các tổn thương hở tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng bất cứ loại thuốc gì khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi nó có thể khiến tình trạng bệnh càng nghiêm trọng hơn, đi kèm với đó là rất nhiều biến chứng có thể xảy ra, gây khó khăn cho điều trị.