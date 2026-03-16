Bắt đối tượng vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu Móng Cái

TPO - Ngày 15/3, tại khu vực bục kiểm soát hoàn thiện nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ một người đàn ông có hành vi vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra một người đàn ông nước ngoài tên Shi Jia Xing khi người này làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng Shi Jia Xing tại cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này không khai báo hải quan đối với hàng hóa mang theo, đồng thời có biểu hiện nghi vấn. Trên cổ đối tượng đeo một miếng kim loại màu vàng hình tròn, đường kính khoảng 55 mm, nặng 377 gram, nghi là vàng. Kiểm tra tiếp trong túi quần bên trái, lực lượng chức năng phát hiện thêm một miếng kim loại màu vàng có cùng kích thước, trọng lượng. Tổng trọng lượng tang vật là 754 gram.

Tại cơ quan chức năng, Shi Jia Xing khai nhận hai miếng kim loại trên là vàng, được một người đàn ông thuê vận chuyển từ khu vực cửa khẩu Đông Hưng vào Việt Nam. Theo thỏa thuận, khi đưa số vàng đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ có người liên hệ nhận hàng và trả tiền công vận chuyển.

Tang vật vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, do không thực hiện khai báo và làm thủ tục đối với số vàng mang theo khi nhập cảnh vào Việt Nam, hành vi của đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và phối hợp các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.