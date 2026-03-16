Phát lộ đường dây kinh doanh cần sa phía sau vỏ bọc Livestream bán quần áo

TPO - Lập shop quần áo, thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook để làm “vỏ bọc”, nhóm đối tượng do một cặp vợ chồng cầm đầu đã tổ chức mua bán cần sa qua các hội nhóm Telegram, thanh toán bằng tiền điện tử. Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây này, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ khoảng 20kg ma túy.

Ngày 16/3, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt quả tang 6 đối tượng do Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng. Ảnh CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Đà Nẵng phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như: WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai việc chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Nhận định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng CSĐTTP về ma túy đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 14/3, các tổ trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Thị Vọng; Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Lê Hồng Phương (SN 1996, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk; trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng).

Công an đột kích, bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa

Qua đấu tranh xác định, để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Nam – Vọng lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc. Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói ma túy cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh.

Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau, người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại; các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Hiện Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Đà Nẵng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 1/2026, liên quan đến chuyên án này, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Đà Nẵng đã bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này nhiều lần mua ma túy từ vợ chồng Nam – Vọng, sau đó lập các trang web để bán lại cho người nước ngoài sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.