Công an lật tẩy vụ lừa bán ‘thiên thạch’ giả giá triệu đô

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lật tẩy vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn 'phù phép' kim loại chì thành 'thiên thạch' rồi rao bán trên mạng xã hội với giá hàng triệu USD.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin rao bán các vật thể được cho là “thiên thạch”, “đá quý hiếm” với giá trị lên tới hàng triệu USD. Đánh vào tâm lý tò mò và mong muốn sở hữu những vật thể được cho là có giá trị đặc biệt, một số đối tượng đã dựng lên các kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra một vụ án lừa đảo liên quan đến việc mua bán “thiên thạch”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành giám định mẫu vật mà các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Sau khi tiếp nhận trưng cầu, các giám định viên đã tiến hành kiểm tra hình thái, đặc điểm cấu trúc của mẫu vật, đồng thời áp dụng các phương pháp phân tích kim loại chuyên ngành để xác định chính xác thành phần vật chất.

Ảnh: Hộp đựng và vật dụng các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo

Kết quả giám định cho thấy: mẫu vật được quảng cáo là “thiên thạch” thực chất chủ yếu là kim loại chì (Pb) với hàm lượng gần 99%, ngoài ra chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác.

Kết luận giám định khoa học đã cung cấp căn cứ quan trọng giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vật chứng, qua đó vạch trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong vụ án lừa đảo.

Theo cơ quan Công an, thời gian qua các hành vi lợi dụng thông tin về “thiên thạch”, “đá quý”, “kim loại lạ”… để lừa đảo trên mạng xã hội có xu hướng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.