Gã trai Hà Nội lĩnh 17 năm tù vì phóng hỏa gia đình có 4 người đang ngủ

Hoàng An
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn mua bán chiếc xe máy, bị cáo Đỗ Xuân Chiến mua xăng về phóng hỏa đốt nhà người bán xe, gây thiệt hại tài sản.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Chiến (SN 2002, ở xã Đan Phượng) mức án 14 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo nhận 17 năm tù.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

Diễn biến xét xử cho thấy, năm 2021, thông qua mối quan hệ xã hội, bị cáo Đỗ Xuân Chiến mua của anh Nguyễn Viết T. một xe máy cũ với giá 4,5 triệu đồng. Khi mua bán xe, hai bên không viết giấy tờ.

Ngoài ra, bị cáo Chiến còn nhờ anh T. tìm mua cho một chiếc xe khác và anh T. đồng ý.

screen-shot-2026-03-16-at-175935.png
Bị cáo Đỗ Xuân Chiến.

Theo cáo buộc, sau khi mua xe và sử dụng một thời gian, thấy xe hay hỏng, Chiến đã bán chiếc xe trên cho một người không quen biết với giá 1 triệu đồng.

Sau đó, Chiến nhiều lần cố gắng liên lạc và tìm gặp anh T. để hỏi về việc mua một chiếc xe khác nhưng không thành. Nguyên nhân là vào thời điểm đó, anh T. đã chuyển về quê vợ sinh sống, làm ăn tại Thanh Hóa.

Tối 27/7/2025, Chiến tiếp tục gọi điện cho anh T. không được nên bị cáo gọi điện cho bà Bùi Thị Thuận (SN 1959, mẹ anh T.), nhờ bảo anh T. gọi lại cho Chiến.

Khoảng 5 phút sau, anh T. gọi điện cho Chiến. Quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn vì Chiến đòi tiền mua xe nhưng anh T. nói không nợ tiền. Bị cáo Chiến vì thế bực tức nảy sinh ý định mua xăng để đốt nhà anh T.

Khoảng 23h cùng ngày, Chiến điều khiển xe máy, mang theo một thùng nhựa đi mua 10 lít xăng mang về cất giấu tại khu vực rãnh thoát nước cách nhà anh T. khoảng 100m, rồi quay về phòng trọ ngủ.

Đến 3h hôm sau, Chiến thức dậy, cất bật lửa vào túi quần rồi điều khiển xe máy đến lấy thùng nhựa đựng xăng cất trước đó, đi đến cổng nhà anh T. Tại đây, thấy cổng nhà đã khóa, trong nhà tắt điện; trong sân có 3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp. Bị cáo đỗ xe cách nhà anh T. 10m, xách thùng chứa xăng đổ qua khe cổng vào trong sân, dùng bật lửa phóng hỏa.

Viện Kiểm sát xác định khi lửa bùng lên và lan vào trong sân, bị cáo điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, quay về phòng trọ. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà anh T. có 4 người đang ngủ, gồm vợ chồng anh T., mẹ và con gái 3 tuổi của nạn nhân. Bà Thuận phát hiện ra cháy nên hô hoán cả nhà trèo qua hàng xóm tìm cách dập lửa.

Đến 7h30 cùng ngày, anh T. đến Công an xã trình báo sự việc. Buổi chiều, bị cáo Đỗ Xuân Chiến đến Công an xã đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan tố tụng, tổng số tài sản gia đình anh T. bị thiệt hại là hơn 24 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, gia đình bị cáo Đỗ Xuân Chiến bồi thường số tiền 85 triệu đồng cho gia đình anh T., các bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm, có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.

#Thanh niên #Phóng hỏa #Đốt nhà #Đốt nhà người khác #Mua bán xe #Mua bán xe máy

Xem thêm

Cùng chuyên mục