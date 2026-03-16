Bắt 'cò đất' lừa gần 500 triệu đồng của khách

TPO - Một "cò đất" ở Lâm Đồng vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, sau khi nhận gần 500 triệu đồng của khách mua đất nhưng không thực hiện giao dịch như cam kết.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2022, Luân là nhân viên của Công ty TNHH Full House Tâm Việt, được giao đứng tên làm thủ tục tách thửa và môi giới chuyển nhượng một số lô đất của doanh nghiệp.

Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thành Luân.

Trong quá trình giao dịch, Luân liên hệ với bà Vũ Thị Bắc (43 tuổi, trú TPHCM) để ký hợp đồng đặt cọc mua một lô đất trị giá 768 triệu đồng. Tin tưởng việc mua bán đang được tiến hành đúng quy trình, bà Bắc nhiều lần chuyển tiền cho Luân, tổng cộng 497 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không nộp lại cho công ty để thực hiện thủ tục sang nhượng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, lô đất bà Bắc dự định mua đã được công ty chuyển nhượng cho người khác.

Để che giấu hành vi, Luân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, thậm chí làm giả tin nhắn của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin với khách hàng, tiếp tục yêu cầu bà Bắc chuyển thêm tiền trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2024.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.