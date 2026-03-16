Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 'cò đất' lừa gần 500 triệu đồng của khách

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một "cò đất" ở Lâm Đồng vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, sau khi nhận gần 500 triệu đồng của khách mua đất nhưng không thực hiện giao dịch như cam kết.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2022, Luân là nhân viên của Công ty TNHH Full House Tâm Việt, được giao đứng tên làm thủ tục tách thửa và môi giới chuyển nhượng một số lô đất của doanh nghiệp.

z7625542776100-c0e295fdff273925befc2e59c33c3d9a.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thành Luân.

Trong quá trình giao dịch, Luân liên hệ với bà Vũ Thị Bắc (43 tuổi, trú TPHCM) để ký hợp đồng đặt cọc mua một lô đất trị giá 768 triệu đồng. Tin tưởng việc mua bán đang được tiến hành đúng quy trình, bà Bắc nhiều lần chuyển tiền cho Luân, tổng cộng 497 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không nộp lại cho công ty để thực hiện thủ tục sang nhượng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, lô đất bà Bắc dự định mua đã được công ty chuyển nhượng cho người khác.

Để che giấu hành vi, Luân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, thậm chí làm giả tin nhắn của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin với khách hàng, tiếp tục yêu cầu bà Bắc chuyển thêm tiền trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2024.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

#lừa đảo #bất động sản #Lâm Đồng #cò đất #khởi tố #bắt tạm giam

Xem thêm

Cùng chuyên mục