'Bán' giấy xác nhận rởm cho sinh viên, 3 bị cáo lĩnh 39 năm tù

Ngày 17/3, TAND khu vực 10 – TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo cùng ngụ TPHCM là: Võ Đông Hồ (SN 1995) 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Duy (SN 1994) 13 năm tù và Nguyễn Phương Thắng (SN 1995) 12 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Giả mạo trong công tác”.

3 bị cáo tại phiên tòa ngày 17/3.

Theo cáo trạng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Trường STU) có quy định: Để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, công tác xã hội (CTXH) trong toàn khóa học đối với hệ đại học là 15 ngày và hệ cao đẳng là 10 ngày.

Tháng 3/2022, Trường STU phát hiện hồ sơ sinh viên tham gia ngày CTXH có dấu hiệu bất thường như: nội dung xác nhận tham gia ngày CTXH giống nhau, thời gian tham gia ngày CTXH vào thời điểm... giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành xác minh, kết quả phát hiện 59 trường hợp sinh viên không tham gia CTXH nhưng có giấy xác nhận của cơ quan chức năng.

Ngày 15/4/2022, Trường STU có công văn gửi Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TPHCM đề nghị hỗ trợ xác minh đối với các đối tượng mua, bán giấy xác nhận nội dung và số ngày tham gia CTXH của các cơ quan chức năng cho sinh viên Trường STU. PA03 đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (cũ), nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài cho mục đích cá nhân, Nguyễn Thanh Duy, Võ Đông Hồ đã có hành vi làm giấy CTXH khống để bán cho các sinh viên Trường STU.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021, Võ Đông Hồ đã làm 373 giấy CTXH khống bán cho 63 sinh viên Trường STU thu lợi 14 triệu đồng.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021, Nguyễn Thanh Duy đã làm 53 giấy CTXH khống, trong đó Duy bán 23 giấy CTXH khống cho 4 sinh viên Trường STU với giá 400.000 đồng/bộ tương đương với 15 ngày CTXH thu lợi tổng số tiền 1,6 triệu đồng, 30 giấy CTXH khống còn lại, Duy cấp cho các sinh viên khác (không hưởng lợi).

Nguyễn Phương Thắng có hành vi cung cấp thông tin các sinh viên có nhu cầu mua giấy xác nhận CTXH khống cho Võ Đông Hồ và mua lại các giấy xác nhận CTXH khống do Hồ làm để bán lại cho các sinh viên có nhu cầu.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021, Nguyễn Phương Thắng đã bán được 204 giấy CTXH khống cho 32 sinh viên, thu số tiền 15 triệu, Thắng hưởng lợi 9 triệu đồng và đưa cho Hồ số tiền 6 triệu đồng.