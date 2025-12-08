Đường dây cấp bán chứng chỉ khống Mastco: 12 người vào tù, hiệu trưởng bỏ trốn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

TPO - HĐXX TPHCM tuyên phạt 12 bị cáo đường dây bán gần 18.400 thẻ, chứng chỉ khống; còn Hiệu trưởng Trường Mastco Phạm Văn Hoàng đang bị truy nã.

Chiều nay (8/12), HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Phát triển nhân lực và Thương mại Mastco (Công ty Mastco), Trường Mastco.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay 8/12.

HĐXX đã tuyên phạt 12 bị cáo đồng phạm từ 4 năm đến 13 năm tù, cùng tội danh “Giả mạo trong công tác”. Liên quan vụ án, ông Phạm Văn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Mastco đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM truy nã, khi nào bắt được ông Hoàng sẽ xét xử sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, đóp góp có ích cho xã hội.

HĐXX xét thấy, trong 12 bị cáo đang bị xét xử cùng có vai trò đồng phạm. Trong thời gian nghị án, HĐXX xem xét động cơ và mục đích phạm tội của từng bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, từ đó HĐXX đã quyết định phạt các bị cáo như nêu trên.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 8/12.

Về nội dung vụ án, HĐXX cho rằng, từ tháng 3/2017, Phạm Văn Hoàng thành lập Công ty Mastco, đứng tên đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc. Công ty được hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động, theo giấy chứng nhận đủ điều kiện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ).

Đến ngày 21/9/2020, Công ty Mastco lập Chi nhánh Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco - chi nhánh Công ty Mastco (Trường Mastco) hoạt động tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), ông Phạm Văn Hoàng là Hiệu trưởng Trường Mastco.

Lợi dụng việc Công ty Mastco, Trường Mastco được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, được liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp, Phạm Văn Hoàng cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây cấp bán thẻ, chứng chỉ khống (không qua đào tạo) cho nhiều cá nhân trên phạm vi cả nước.

Các bị cáo đã thực hiện việc cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động (vừa đào tạo thật; vừa cấp bán khống) và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước. Trong đó Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, Lê Thị Phương Khánh, Lê Thị Cẩm Thu, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Thanh Tuyển (nhân viên Công ty Mastco) giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc thực hiện tội phạm, chịu trách nhiệm đối với hậu quả là 95 thẻ, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề bị thu giữ thời điểm công an kiểm tra trụ sở công ty, trong đó có 94 thẻ, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề khống và 1 thẻ chưa hoàn chỉnh).

Các bị cáo là đồng phạm giúp sức đối với số thẻ chứng chỉ khống mà bản thân trực tiếp liên hệ là Trần Thăng Kỳ 180 chứng chỉ khống và 15 thẻ; Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tấn Vĩnh Lộc 15 thẻ, giấy chứng nhận khống; Ngô Thị Minh 50 chứng chỉ khống; Bùi Thị Thanh Nam 61 chứng chỉ khống; Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 26 thẻ khống và Nguyễn Văn Đa 7 chứng chỉ khống.

