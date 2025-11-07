Truy nã hiệu trưởng cấp chứng chỉ an toàn lao động khống

Hôm nay (7/11), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đang thụ lý vụ sai phạm thông qua pháp nhân Công ty TNHH Phát triển nhân lực và Thương mại Mastco (Công ty Mastco), Trường Mastco cấp thẻ an tòa lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước.

Tổng giám đốc, Hiệu trưởng Trường Mastco đang bị truy nã.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát đã truy tố 12 bị can, cùng tội danh “Giả mạo trong công tác”. Riêng ông Phạm Văn Hoàng (Tổng giám đốc, Hiệu trưởng Trường Mastco) đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đang truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2017, Phạm Văn Hoàng thành lập Công ty Mastco, đứng tên đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc. Công ty được hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động, theo giấy chứng nhận đủ điều kiện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ).

Ngày 21/9/2020, Công ty Mastco lập Chi nhánh Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco - chi nhánh Công ty Mastco (Trường Mastco) hoạt động tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), ông Phạm Văn Hoàng là Hiệu trưởng Trường Mastco.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2022, lợi dụng việc Công ty Mastco, Trường Mastco được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, được liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp, Phạm Văn Hoàng cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây cấp bán thẻ, chứng chỉ khống (không qua đào tạo) cho nhiều cá nhân trên phạm vi cả nước. Trong đó Phạm Văn Hoàng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa ra quy trình cấp bán thẻ, chứng chỉ khống, mức giá cấp bán và hoa hồng cho nhân viên sale, cộng tác viên. Thông qua việc chỉ đạo, điều hành và các group zalo, Phạm Văn Hoàng phân công chặt chẽ vai trò, nhiệm vụ cho từng đồng phạm là nhân viên của Công ty Mastco.

Phạm Văn Hoàng đã ký cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động (vừa đào tạo thật; vừa cấp bán khống) và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Hiệu trưởng trốn truy nã từng khai gì?

Quá trình điều tra ban đầu (thời điểm chưa bỏ trốn), Phan Văn Hoàng khai nhận, toàn bộ hoạt động của Công ty Mastco và Trường Mastco đều do Hoàng trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Do muốn thu lợi bất chính, nhiều khách hàng có nhu cầu về mua thẻ, chứng chỉ mà không cần qua đào đạo, Hoàng đã tuyển dụng nhân viên làm việc, giúp sức cho việc quảng cáo, chào bán, thực hiện việc cấp bán thẻ, chứng chỉ khống cho nhiều cá nhân với giá là 35.000 đồng - 40.000 đồng/thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động khống và 350.000 đồng - 500.000 đồng/chứng chỉ sơ cấp nghề khống.

Hoàng phân công nhân viên làm sale, tìm khách hàng để thỏa thuận, giao dịch việc cấp bán thẻ, chứng chỉ khống và cho hưởng hoa hồng; các cá nhân khác thì làm việc tại công ty, thực hiện việc nhập liệu, in ấn, chuyển phát các thẻ, chứng chỉ khống đã hoàn chỉnh cho khách hàng.

Tất cả nhân viên Công ty Mastco đều biết việc Công ty Mastco, Trường Mastco cấp bán thẻ, chứng chỉ khống cho khách hàng thông qua việc trao đổi trực tiếp tại trụ sở công ty và qua các group zalo mà Hoàng tạo lập để trao đối với khách hàng mua thẻ, chứng chỉ khống.

Tuy nhiên, sau đó Phan Văn Hoàng bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM truy nã.