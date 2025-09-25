Tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13 năm tù, buộc nộp lại 970 tỷ đồng

TPO - Ngoài án phạt tù, Tòa án cũng buộc ông Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng. Chung vụ án, các bị cáo là cựu lãnh đạo Vinafood II cũng bị HĐXX tuyên phạt tù.

Hôm nay (25/9), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM vụ thâu tóm ‘đất vàng’ ở trung tâm TPHCM, gây thất thoát 970 tỷ đồng, HĐXX đã tuyên án.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm vụ án ông Đinh Trường Chinh.

HĐXX tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công CP Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC) 13 năm tù; phạt ông Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng giám đốc Vinafood II) 9 năm 6 tháng tù và phạt ông Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó Tổng giám đốc Vinafood II) 6 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng, tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại phiên tòa.

HĐXX căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đinh Trường Chinh và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo HĐXX, bị cáo Đinh Trường Chinh có vai trò chính, được hưởng lợi 970 tỷ đồng, chưa khắc phục hậu quả nên mức án phải nặng hơn các đồng phạm còn lại. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo có chuyển biến nhận thức về hành vi phạm tội, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Các bị cáo Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí đã có những sai phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả.

Về nội dung vụ án, HĐXX xác định, Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, Sau khi hoàn nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng thì được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Ông Đinh Trường Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân xin mua lại khu đất. Ông Chinh thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để không thông qua đấu giá khu đất. Ông Năng và ông Chinh thỏa thuận giá chuyển nhượng khu nhà, đất trên là 730 tỷ đồng. Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai thực hiện dự án đầu tư nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng, dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Sau khi nhận chuyển nhượng từ Vinafood II, ông Chinh đã bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông đại diện theo pháp luật với giá 1.683 tỷ đồng. Để che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada) làm trung gian cho việc chuyển nhượng này.

Ông Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng. Bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông. Công ty Mùa Đông thanh toán đủ tiền vào tài khoản cá nhân bà Hồng thì số tiền chênh lệch được rút tiền mặt và nộp về lại tài khoản Công ty Việt Hân và ông Đinh Trường Chinh.