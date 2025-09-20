Gia Lai: Khu ‘đất vàng’ trên tuyến đường ven biển giá khởi điểm hơn 1.100 tỷ đồng

TPO - UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định đưa ra đấu giá khu đất rộng hơn 3,16ha để triển khai dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn.

Hiện trạng khu đất trước đây là cơ sở nhà, đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ nay thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Khu đất nằm trên tuyến đường ven biển An Dương Vương, được đánh giá là vị trí “đất vàng”. Giá khởi điểm được UBND tỉnh Gia Lai đưa ra đó là hơn 1.193 tỷ đồng.

Thông báo chuyển địa chỉ mới của trường. Ảnh: Trương Định

Theo quyết định, khu đất được phân chia thành nhiều hạng mục. Trong đó, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1,5ha; diện tích đất xây dựng công trình là 6.209m2. Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 2.704 căn.

Khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 có diện tích 8.300m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng công trình hơn 3.000m2.

Khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 có diện tích hơn 6.600m2, diện tích xây dựng công trình hơn 2.600m2 và khu đỗ xe tĩnh rộng hơn 1.000m2.

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận tháng 7/2025. Tổng mức đầu tư dự án hơn 11.600 tỷ đồng.