Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

TPHCM sẽ đấu giá 'đất vàng' ở Thủ Thiêm

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TPHCM đang đặt ưu tiên lớn vào việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đặc biệt là thông qua các dự án đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung nguồn thu, tạo dư địa cho đầu tư công và các mục tiêu phát triển xã hội.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM cho biết, các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để triển khai đấu giá ba lô đất số 1.2; 1.3 và 3.5 cùng 3.790 căn hộ chung cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các khu đất này được đánh giá là “đất vàng” hiếm có, có thể mang lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách. Thành phố đặt mục tiêu không chỉ đấu giá thành công mà còn đảm bảo tiến độ và tính minh bạch trong toàn bộ quy trình.

thu-thiem.jpg
3 lô "đất vàng" sẽ đưa vào đấu giá tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ảnh: PLO)

Song song đó, Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ rà soát, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu, tập trung tham mưu các chính sách hỗ trợ, trong đó có việc công bố tiếp tục miễn phí xây dựng đối với nhà liên kế và các dự án đã có trong kế hoạch 1/500. Bên cạnh nguồn thu trực tiếp từ đất, thành phố còn phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo quyết định của Thủ tướng, nhằm cân bằng lợi ích giữa phát triển kinh tế và an sinh đô thị.

Bên cạnh đó TPHCM đang triển khai đồng thời hai quy hoạch lớn là quy hoạch chung TPHCM và các quy hoạch chung đô thị. Đây là nền tảng quan trọng để định hướng sử dụng đất dài hạn. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, tạo cơ sở pháp lý để thành phố triển khai các dự án hạ tầng, nhà ở và dịch vụ công.

Trong lĩnh vực nhà ở, ngoài mục tiêu thương mại, TPHCM đặt trọng tâm vào phát triển nhà ở xã hội, nhà cho công nhân và người thu nhập thấp. Đây được xem là yếu tố đảm bảo tính bền vững trong quá trình đô thị hóa và là thước đo quan trọng cho phát triển bao trùm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, TP.HCM thu ngân sách đạt hơn 524.000 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ đất tăng gần 4 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch được Chính phủ giao, gây áp lực lớn cho những tháng cuối năm cho thành phố.

Vân Sơn
#đấu giá đất Thủ Thiêm #quỹ đất TP.HCM #phát triển nhà ở xã hội #quy hoạch đô thị TP.HCM #thu ngân sách TP.HCM 2025 #đất vàng Thủ Thiêm #quản lý đất đai TP.HCM #đầu tư công TP.HCM #bất động sản TP.HCM #phát triển hạ tầng đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục