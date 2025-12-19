Nhà mái ngói nổi bật ở vùng ven đô thị miền Trung

TPO - Công trình là một dự án nhà ở nằm ở vùng ven đô thị miền Trung, nơi có mật độ dân cư không quá cao nhưng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt: nắng gắt, gió Lào khô nóng và bão lũ theo mùa.

Trên khu đất rộng 550m² trong một khu đô thị mới hình thành, nhóm thiết kế đã chọn cách đặt ngôi nhà thấp tầng, ẩn mình sau khoảng sân vườn phía trước, một khoảng đệm nhẹ nhàng giúp kết nối không gian sống với bối cảnh làng quê yên bình xung quanh.

Để thích ứng với khí hậu miền Trung, nền tầng trệt được nâng cao nhằm giảm độ ẩm và giữ cho không gian bên trong luôn khô ráo, thông thoáng. Phía Tây ngôi nhà được bố trí một hàng hiên sâu, kết hợp mái ngói thấp để hạn chế nắng gắt chiếu trực tiếp vào tường, yếu tố giúp giảm tích tụ nhiệt, giữ cho bên trong mát mẻ hơn vào mùa hè.

Công trình là câu chuyện về một ngôi nhà mới của thế hệ mới nhưng vẫn giữ tinh thần của làng quê cũ: mộc mạc, gần gũi và chan hòa với thiên nhiên, như thể ngôi nhà đã luôn thuộc về nơi này từ lâu.