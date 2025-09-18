Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng

TPO - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh mức án 13-14 năm tù giam; buộc nộp lại 970 tỷ đồng, tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án.

Sáng nay (18/9), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM vụ thâu tóm ‘đất vàng’ ở trung tâm TPHCM, gây thất thoát 970 tỷ đồng, đại diện Viện sát tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công CP Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC) 13-14 năm tù; phạt ông Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng giám đốc Vinafood II) 9-10 năm tù và phạt Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó Tổng giám đốc Vinafood II) 6-7 năm tù cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài đề nghị phạt tù, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng, tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đinh Trường Chinh và 2 đồng phạm cựu lãnh đạo Vinafood II là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, trong vụ án này ông Đinh Trường Chinh được hưởng lợi 970 tỷ đồng và ông Chinh có vai trò chính, chưa khắc phục hậu quả nên mức án phải nặng hơn các đồng phạm.

Viện Kiểm sát ghi nhận cho cả 3 bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo…

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về nội dung vụ án, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu nội dung như bản cáo trạng đã nêu. Cụ thể, Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn; thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, sau khi Vinafood II hoàn nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng thì được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Đinh Trường Chinh nhận chuyển nhượng khu đất trên của Vinafood II hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng; ông Năng tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng trái pháp luật khu đất cho Công ty Việt Hân, gây thất thoát 970 tỷ đồng. Ông Trí có hành vi giúp sức cho ông Năng thực hiện thủ tục, hợp thức hóa cho việc chuyển nhượng trái pháp luật khu đất của Vinafood II.

Ngay sau khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù cả 3 bị cáo, HĐXX cho luật sư và bị cáo bào chữa.

Là bị cáo đầu tiên được HĐXX cho tự bào chữa, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho bị cáo Năng) bào chữa trước.

Luật sư Nguyễn Thành Công trình bày trước HĐXX bối cảnh, nguyên nhân dẫn tới hành vi sai phạm của ông Năng. Ông Công cũng trình bày một số vấn đề liên quan tới định giá, xác định thiệt hại trong vụ án.

Vị luật sư cũng cho rằng các lô đất liên quan trong vụ án không đủ điều kiện để đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì đang có tranh chấp, người dân đang ở… và xin HĐXX xem xét lại bối cảnh và hành vi phạm tội của ông Năng, qua đó có bản án thấu tình, đạt lý…