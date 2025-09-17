Đại gia Đinh Trường Chinh và nhóm cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa

TPO - Đại gia Đinh Trường Chinh bị cáo buộc cùng 2 cựu ‘sếp lớn' của Vinafood II thâu tóm ‘đất vàng’ ở TPHCM gây thất thoát 970 tỷ đồng.

Sáng nay (17/9), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ thâu tóm ‘đất vàng’ ở trung tâm TPHCM, gây thất thoát 970 tỷ đồng. Ông Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công CP Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC), ông Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng giám đốc Vinafood II) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu phó Tổng giám đốc Vinafood II) cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

HĐXX phiên tòa xét xử đại gia Đinh Trường Chinh.

Tại phần thủ tục, thẩm tra tư pháp bị cáo và người dự tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Đinh Trường Chinh khai trước khi bị khởi tố bị cáo là Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Chinh cũng khai thêm rằng có 2 vợ (không đăng ký kết hôn) và có 5 người con.

Về nhân thân, bị cáo Đinh Trường Chinh khai là có 2 tiền án: Năm 1997, ông Chinh bị TAND quận Tân Bình (nay là TAND khu vực 9) tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản công dân”. Năm 1998, ông Chinh bị TAND quận 4 (nay TAND khu vực 1) phạt 15 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”.

Ông Đinh Trường Chinh tại phiên tòa sáng nay 17/9.

Ngày 25/12/2023 và ngày 1/7/2024, ông Đinh Trường Chinh bị Công an TPHCM khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ông Chinh còn 4 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân; giả mạo chức vụ, cấp bậc; bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Sau phần thẩm tra tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát và người dự tòa, bị cáo không có ý kiến gì thêm, HĐXX cho đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.

3 bị cáo tại phiên tòa sáng 17/9.

Theo cáo trạng, Vinafood II được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn. Thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, sau khi Vinafood II hoàn nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng thì được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Đinh Trường Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân xin mua lại khu đất. Ông Chinh thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để không thông qua đấu giá khu đất. Ông Năng và ông Chinh thỏa thuận giá chuyển nhượng khu nhà, đất trên là 730 tỷ đồng. Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng, dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Sau 33 ngày nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất từ Vinafood II, ông Chinh đã bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông đại diện theo pháp luật với giá 1.683 tỷ đồng. Để che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada) làm trung gian cho việc chuyển nhượng này.

Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Đến ngày 2/2/2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Công ty Mùa Đông thanh toán đủ tiền vào tài khoản cá nhân bà Hồng thì số tiền chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp về lại tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Cáo trạng quy buộc ông Đinh Trường Chinh nhận chuyển nhượng khu đất của Vinafood II hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng; ông Năng tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng trái pháp luật khu đất cho Công ty Việt Hân, gây thất thoát 970 tỷ đồng. Ông Trí có hành vi giúp sức cho ông Năng thực hiện thủ tục, hợp thức hóa cho việc chuyển nhượng trái pháp luật khu đất của Vinafood II.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 19/9.