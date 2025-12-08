Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đã có kết quả ADN thi thể thiếu nữ bị trói, thả trôi sông ở Hưng Yên

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan công an đã thông báo kết quả ADN thi thể thiếu nữ bị thả trôi sông ở tỉnh Hưng Yên chính là Nguyễn Thị Y.Nh. (19 tuổi, quê Nghệ An) bị mất tích trước đó.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã thông báo với gia đình qua điện thoại kết quả ADN thi thể thiếu nữ bị thả trôi sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông Nguyễn Thị Y.Nh. (19 tuổi) bị mất tích trước đó.

“Họ thông báo qua điện thoại rồi chứ chưa có văn bản. Khi nào họ thông báo ra gia đình sẽ ra để làm việc với cơ quan chức năng”, ông Ngọc nói.

anh-chup-man-hinh-2025-11-26-luc-151306.png
Hình ảnh của N.T.Y.Nh. (19 tuổi) trước khi mất tích.

Được biết, gần 1 tháng trước, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nữ bị trói, bỏ trong túi nylon thả trôi ở con sông chảy qua xã Đức Hợp (Hưng Yên). Nạn nhân khó nhận dạng nhưng trên cơ thể có hình xăm "19-12-2006".

Nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Ngọc cùng người thân lập tức ra hiện trường để nhận dạng. Tuy nhiên thời điểm ra, thi thể nạn nhận đã được cơ quan chức năng mai táng. Dựa vào hình ảnh các hình xăm trên cơ thể nạn nhân, ông Ngọc xác định thi thể nạn nhân chính là con gái của mình bị mất tích trước đó.

Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, N.T.Y.Nh. (19 tuổi) là con gái đầu của ông. Nhiều năm trước, Nh. từng ra Hà Nội, Bắc Ninh làm thuê phụ giúp gia đình. Hơn 2 tháng trước, bà nội bị ốm nên Nh. nghỉ việc về quê chăm bà. Nh. dự định sẽ xin vào khu công nghiệp gần nhà làm việc cho tiện đi lại và đỡ đần gia đình.

Chiều 2/11, có 2 người (một nam, một nữ) lạ mặt đến gần nhà ông Ngọc ở phường Quỳnh Mai (Nghệ An) rồi đứng nói chuyện với Nh. khoảng 30 phút. Tối cùng ngày, Nh. xin phép gia đình ra Hà Nội tiễn một người bạn đi nước ngoài. Khoảng 14h30’ ngày 3/11, Nh. bắt xe ra Hà Nội.

Đến ngày 4/11, Nh. có gọi điện cho bác gái nói sẽ ở lại Hà Nội thêm một ngày rồi mới về. Ngày 5/11, em gái gọi điện cho Nh. thì điện thoại đổ chuông nhưng không thấy ai bắt máy. Người em gái sau đó nhắn tin: “Chị về chưa, ba nóng ruột” thì nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi phản hồi lại: “Chiều chị về”.

Ngay sau dòng tin nhắn đó, gia đình tiếp tục gọi vào số của Nh. nhưng không được. Những ngày sau, gia đình liên tục gọi vào số điện thoại của Nh. nhưng không liên lạc được. Quá lo lắng, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng đồng thời chia sẻ sự việc lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đến ngày 11/11, gia đình nhận được thông báo từ công an về việc phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói tay, bỏ trong túi nylon thả trôi sông đoạn qua xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên). Một số thông tin, hình xăm trùng khớp với Y.Nh.

Liên quan đến sự việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ nghi phạm là nam thanh niên. Tuy nhiên cơ quan chức năng chưa công bố danh tính và các thông tin liên quan.

Ngọc Tú
#Nghệ An #thi thể #kết quả #ADN #giám định #thả trôi xe máy #Hưng Yên #vụ thi thể thiếu nữ bị thả trôi sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục