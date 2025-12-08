Đã có kết quả ADN thi thể thiếu nữ bị trói, thả trôi sông ở Hưng Yên

TPO - Cơ quan công an đã thông báo kết quả ADN thi thể thiếu nữ bị thả trôi sông ở tỉnh Hưng Yên chính là Nguyễn Thị Y.Nh. (19 tuổi, quê Nghệ An) bị mất tích trước đó.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã thông báo với gia đình qua điện thoại kết quả ADN thi thể thiếu nữ bị thả trôi sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông Nguyễn Thị Y.Nh. (19 tuổi) bị mất tích trước đó.

“Họ thông báo qua điện thoại rồi chứ chưa có văn bản. Khi nào họ thông báo ra gia đình sẽ ra để làm việc với cơ quan chức năng”, ông Ngọc nói.

Hình ảnh của N.T.Y.Nh. (19 tuổi) trước khi mất tích.

Được biết, gần 1 tháng trước, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nữ bị trói, bỏ trong túi nylon thả trôi ở con sông chảy qua xã Đức Hợp (Hưng Yên). Nạn nhân khó nhận dạng nhưng trên cơ thể có hình xăm "19-12-2006".

Nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Ngọc cùng người thân lập tức ra hiện trường để nhận dạng. Tuy nhiên thời điểm ra, thi thể nạn nhận đã được cơ quan chức năng mai táng. Dựa vào hình ảnh các hình xăm trên cơ thể nạn nhân, ông Ngọc xác định thi thể nạn nhân chính là con gái của mình bị mất tích trước đó.

Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, N.T.Y.Nh. (19 tuổi) là con gái đầu của ông. Nhiều năm trước, Nh. từng ra Hà Nội, Bắc Ninh làm thuê phụ giúp gia đình. Hơn 2 tháng trước, bà nội bị ốm nên Nh. nghỉ việc về quê chăm bà. Nh. dự định sẽ xin vào khu công nghiệp gần nhà làm việc cho tiện đi lại và đỡ đần gia đình.

Chiều 2/11, có 2 người (một nam, một nữ) lạ mặt đến gần nhà ông Ngọc ở phường Quỳnh Mai (Nghệ An) rồi đứng nói chuyện với Nh. khoảng 30 phút. Tối cùng ngày, Nh. xin phép gia đình ra Hà Nội tiễn một người bạn đi nước ngoài. Khoảng 14h30’ ngày 3/11, Nh. bắt xe ra Hà Nội.

Đến ngày 4/11, Nh. có gọi điện cho bác gái nói sẽ ở lại Hà Nội thêm một ngày rồi mới về. Ngày 5/11, em gái gọi điện cho Nh. thì điện thoại đổ chuông nhưng không thấy ai bắt máy. Người em gái sau đó nhắn tin: “Chị về chưa, ba nóng ruột” thì nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi phản hồi lại: “Chiều chị về”.

Ngay sau dòng tin nhắn đó, gia đình tiếp tục gọi vào số của Nh. nhưng không được. Những ngày sau, gia đình liên tục gọi vào số điện thoại của Nh. nhưng không liên lạc được. Quá lo lắng, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng đồng thời chia sẻ sự việc lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đến ngày 11/11, gia đình nhận được thông báo từ công an về việc phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói tay, bỏ trong túi nylon thả trôi sông đoạn qua xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên). Một số thông tin, hình xăm trùng khớp với Y.Nh.

Liên quan đến sự việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ nghi phạm là nam thanh niên. Tuy nhiên cơ quan chức năng chưa công bố danh tính và các thông tin liên quan.