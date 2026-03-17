Dùng hàn the trong chế biến, chủ cơ sở giò chả ở Quảng Trị bị khởi tố

Hoàng Nam
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với một chủ cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn phường Đông Hà do sử dụng hàn the, chất cấm trong chế biến thực phẩm, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Út (SN 1967), chủ cơ sở kinh doanh giò chả tại khu phố 2, phường Đông Hà, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ông Út bị khởi tố do dùng hàn the trong thực phẩm.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 6/2, Công an phường Đông Hà tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả của ông Út tại đường Hai Bà Trưng, khu phố 1. Qua kiểm tra nhanh ngẫu nhiên các sản phẩm và nguyên liệu dùng để chế biến chả bò, chả heo, chả thẻ…, lực lượng chức năng phát hiện mẫu chả bò dương tính với hàn the.

Hàn the là chất không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 16/5/2025, ông Út từng bị Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt hành chính 40 triệu đồng với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

#giò chả #hàn the #chất cấm #khởi tố #sức khoẻ #điều tra #phường Đông Hà #Quảng Trị

