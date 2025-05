Hai cơ sở sản xuất chả sử dụng hàn the bị phạt 80 triệu đồng

TPO - Hai cơ sở làm chả ở thành phố Đông Hà đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xử phạt 80 triệu đồng về hành vi sử dụng hàn the trong sản xuất chả.

Ngày 21/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho hay, thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, các đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03 - Công an tỉnh Quảng Trị) tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm tại 64 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở ở phường 1, thành phố Đông Hà đã sử dụng hàn the trong sản xuất chả, đó là cơ sở của ông Nguyễn Út ở khu phố 2 và cơ sở của bà Nguyễn Thị Thúy ở khu phố 9.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 80 triệu đồng (40 triệu đồng/cơ sở), buộc tiêu hủy 32,5 kg sản phẩm chả dương tính với hàn the và đình chỉ hoạt động chế biến chả của cơ sở vi phạm trong thời gian 1 tháng.

Về kiểm nghiệm thực phẩm, các đoàn kiểm tra đã lấy 145 mẫu thực phẩm các loại để kiểm tra dư lượng các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản. Kết quả phát hiện 3 mẫu chả dương tính với hàn the.

Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cần có giải pháp để tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh trực tuyến. Tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm giữa các cơ quan quản lý.