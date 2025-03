Thảo luận tăng cường chế tài xử phạt các vi phạm an toàn thực phẩm

TPO - Ngày 28/3, Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc nhằm thảo luận về việc tăng cường chế tài xử phạt đối với các vi phạm an toàn thực phẩm, đồng thời rà soát các nội dung phối hợp giữa hai Bộ.

Cuộc họp do Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, đồng chủ trì. Buổi làm việc được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 15/1/2025 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tăng mức xử phạt đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm, hoàn thành trong quý I năm 2025.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị liên quan của hai Bộ, gồm: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Vụ Pháp chế, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an; cùng với Cục An toàn thực phẩm, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Y tế và Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia – Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, TS. Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã báo cáo về các nội dung phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Báo cáo nhấn mạnh rằng trong thời gian qua, Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trong việc chia sẻ thông tin, tài liệu, văn bản pháp luật, cũng như thực hiện các chỉ đạo liên quan đến quy chế phối hợp giữa hai bên.

Hai Bộ thường xuyên cập nhật các chính sách mới về bảo đảm an toàn thực phẩm, trao đổi thông tin về đối tượng, địa bàn trọng điểm, cũng như phương thức và thủ đoạn vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm. Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng đã phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, đã trình bày báo cáo về công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm và đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đều khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa hai Bộ trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chia sẻ thông tin và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Hai Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hai Bộ trong thời gian tới, tập trung vào việc nâng cao chế tài xử phạt đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, và Bộ luật Hình sự.