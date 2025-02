Tung tin sai sự thật về chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX nhằm ‘câu’ học viên

TPO - Người đàn ông khai đăng tải thông tin sai sự thật về việc học phí tăng mạnh, thi khó gấp đôi… khi chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an nhằm mục đích khiến người dân lo sợ, đăng ký học lái xe sớm.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Đ.Q.D (SN 1987, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) do đăng tin sai sự thật về thực hiện chủ trương chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Nam) phát hiện Fanpage "T.Đ.T.L.X.V.U” đã đăng tải bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật. Cụ thể, trang này đăng tải thông tin chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an sẽ có những thay đổi như học phí tăng mạnh, thi khó gấp đôi…

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Fanpage “T.Đ.T.L.X.V.U” do Đ.Q.D (sinh năm 1987, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) là quản trị viên Trang nên đã mời làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.Q.D thừa nhận các thông tin trên là mình tự bịa đặt và đăng tải. Mục đích để người đọc chú ý và lo sợ khi chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX việc học và thi sẽ tốn chi phí, khó khăn hơn. Từ đó, người dân sẽ đăng ký học lái xe sớm tại Trường TCNVU nơi D làm việc.

Ngày 26/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.Q.D về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành đúng quy định của pháp luật; không đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cũng trong ngày 27/2, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Sở GTVT tổ chức lễ ký kết chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ từ Sở GTVT sang Công an tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Hà Nam sẽ bắt đầu triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX xe cơ giới đường bộ.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục cấp GPLX.

Đặc biệt, người dân có thể nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian, phục vụ tốt nhất cho người dân.