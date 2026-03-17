Pháp luật

Viện KSND Tối cao kêu gọi cựu phó cục trưởng nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng ra đầu thú

Hoàng An
TPO - Viện KSND Tối cao tiếp tục kêu gọi bị can Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, thực hiện quyền bào chữa.

Ngày 17/3, Viện KSND Tối cao thông báo tiếp tục yêu cầu bị can Nguyễn Hải Thanh (SN 27/12/1964; nơi ở P1802, Tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội) đến cơ quan Công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu bị can vẫn bỏ trốn, Viện KSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định.

screen-shot-2026-03-17-at-161240.png

Bị can Nguyễn Hải Thanh, nguyên là Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ.

Trước đó, Nguyễn Hải Thanh bị Viện KSND Tối cao truy tố trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, để Công ty Hoàng Dân được trúng thầu sai quy định tại 4 dự án gồm hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); hồ Bản Mồng (Nghệ An); hồ Bản Lải (Lạng Sơn); hồ Cánh Tạng (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ), gây thiệt hại 251 tỷ đồng, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty) đã đưa hối lộ cho cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và nhiều cán bộ của Bộ, trong đó bị can Nguyễn Hải Thanh.

Viện Kiểm sát cáo buộc toàn vụ án, bị can Thanh nhận tổng số 6,25 tỷ đồng liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng.

Trong một diễn biến liên quan, TAND TP Hà Nội đã ấn định ngày xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, bị can Nguyễn Hải Thanh và nhóm đồng phạm vào hôm 30/3 tới đây.

