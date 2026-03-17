Từ vụ 'xe điên' tông chết người trên phố Nguyễn Chánh: Cần xử lý nghiêm tài xế vi phạm nồng độ cồn

TPO - Theo quan điểm của luật sư, pháp luật hiện hành áp dụng nguyên tắc tuyệt đối cấm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Do đó, người vi phạm và gây hậu quả chết người sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư nhấn mạnh, pháp luật luôn xem đây là một hành vi có tính chất nguy hiểm và cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (Hà Nội).

Sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Rượu, bia làm suy giảm khả năng nhận thức, giảm mức độ tập trung và làm chậm phản xạ của người lái xe, từ đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong thời gian qua, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng này như tăng cường tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn, tổ chức các đợt ra quân xử lý vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn xuất hiện ở một bộ phận người tham gia giao thông.

Điển hình, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S (SN 1960, trú phường Yên Hòa, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng, Hà Nội) với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy. Hậu quả, vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Ông N.V.S gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, dẫn tới một phụ nữ 51 tuổi tử vong.

Trước đó, ngày 20/2, sau khi sử dụng rượu, bia, P.Q.H (SN 1992, trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) vẫn điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 86C-170.XX. Khi đến ngã tư Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, xe ô tô của Huy va chạm với xe mô tô của ông L.V.C (trú tại phường Phan Thiết).

Sau khi gây tai nạn, H. không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu, mà tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê xe mô tô trên mặt đường hơn 500m mới dừng lại. Hậu quả, ông C. tử vong. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu H. là 123,86 mg/dL.

Hành vi có tính chất nguy hiểm cần xử lý nghiêm

Liên quan đến tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn, theo quan điểm của luật sư Trần Tuấn Anh - Công ty luật Minh Bạch, trên phương diện pháp lý, pháp luật đã có các quy định cụ thể cùng chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm.

Pháp luật Việt Nam hiện áp dụng nguyên tắc tuyệt đối cấm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở, được quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

"Quy định này áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các phương tiện khác nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông" - luật sư Tuấn Anh nói.

Luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh, pháp luật luôn xem đây là một hành vi có tính chất nguy hiểm và cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Cụ thể, theo Điều 13 Bộ luật Hình sự hiện hành nêu rõ, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông và gây hậu quả chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" - luật sư Tuấn Anh thông tin.

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm nếu làm chết một người. Trường hợp làm chết 2 người, mức hình phạt tù có thể từ 3 - 10 năm; nếu làm chết 3 người trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 7 - 15 năm tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm theo quy định của pháp luật.

Nhiều tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao bị CSGT phát hiện, xử lý.

Luật sư Tuấn Anh cho biết, bên cạnh căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự còn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP, trong trường hợp người tham gia giao thông gây tai nạn làm chết người mà nguyên nhân xuất phát từ hành vi vi phạm của người gây tai nạn và không thuộc trường hợp bất khả kháng, thì hành vi này được xác định là xâm phạm đến tính mạng của người khác. Khi đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ phát sinh theo quy định tại Điều 584 và Điều 591 của Bộ luật Dân sự 2015.

Dựa trên các quy định này, người gây tai nạn có nghĩa vụ bồi thường các khoản thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, bao gồm chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng trước khi chết, cùng với khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho thân nhân của người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo luật sư Tuấn Anh, "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại Điều 260 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) không phải là tội danh khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Do đó, khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm cấu thành tội phạm, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể khởi tố, điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm, kể cả trong trường hợp gia đình người bị hại không yêu cầu khởi tố hoặc đã rút yêu cầu khởi tố trước đó.

Vẫn theo luật sư Tuấn Anh, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ việc có trách nhiệm dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, kịp thời cấp cứu người bị nạn và cung cấp thông tin trung thực cho cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời phải ở lại hiện trường cho đến khi cơ quan công an đến làm việc, trừ trường hợp bản thân bị thương cần đi cấp cứu, phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng; trong các trường hợp này, người liên quan phải đến trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất.