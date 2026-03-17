Truy xét nhanh, trả lại điện thoại iPhone 15 cho du khách Mỹ

TPO - Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) đã thu hồi và trao trả chiếc điện thoại iPhone 15 bị giật cho một du khách Mỹ khi tham quan Huế bằng xe xích lô.

Ngày 17/3, Công an phường Phú Xuân, TP. Huế, cho biết vừa hoàn tất việc trao trả tài sản cho bà Ramires Maria De Jesus (71 tuổi, quốc tịch Mỹ). Bà Jesus là du khách bị giật điện thoại trong lúc tham quan trên địa bàn Huế.

Du khách Mỹ vui mừng nhận lại điện thoại bị mất nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an Huế.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 13/3, khi bà Jesus ngồi trên xe xích lô di chuyển qua khu vực trước số nhà 81 đường Thạch Hãn (phường Phú Xuân), một nam thanh niên điều khiển xe mô tô bất ngờ áp sát, giật chiếc iPhone 15 bà đang cầm trên tay rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi giật điện thoại là Nguyễn Đức Phước (27 tuổi, trú phường Phú Xuân) và nhanh chóng thu hồi tài sản.

Nhận lại điện thoại, nữ du khách Mỹ bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ.

Vụ việc hiện được Công an phường Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.