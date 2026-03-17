Án mạng chỉ vì từ chối uống bia

Tân Lộc
TPO - Phạm Thanh Phương mời Nguyễn Quốc Tuấn uống bia nhưng bị từ chối, bực tức vì cho rằng mình bị xem thường, Phương gọi điện cho em ruột mang dao đến giải quyết. Trong lúc xô xát, Tuấn cướp được dao đâm ngược lại làm em trai Phương tử vong.

Ngày 17/3, TAND khu vực 6 – Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hoàng Phương (SN 1995, ngụ phường Vĩnh Trạch, Cà Mau) về tội “Cố ý gây thương tích”, và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1980, ngụ phường Bạc Liêu, Cà Mau) về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Tuấn (áo trắng) và Phương tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tối 31/12/2024, Phạm Thanh Phương ngồi nhậu cùng với nhóm bạn. Sau đó, Nguyễn Quốc Tuấn cùng bạn tới quán này tổ chức sinh nhật. Thấy vậy, Thanh Phương sang bàn của Tuấn mời bia, nhưng Tuấn không uống nên Phương về bàn nhậu tiếp.

Sau đó, Thanh Phương cho rằng Tuấn tỏ vẻ với mình nên bực tức đã gọi điện cho Phạm Hoàng Phương (em ruột của Thanh Phương) đến quán giúp giải quyết.

Khi Hoàng Phương tới, hai anh em Phương cầm dao nhọn lao vào tấn công Tuấn liên tục. Bị tấn công bất ngờ, Tuấn giật dao từ tay Thanh Phương chống trả, đâm 2 phát trúng ngực làm Thanh Phương tử vong.

Còn Tuấn bị anh em Phương đâm gây tổn thương cơ thể 5%.

Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Quốc Tuấn đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại, nên Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 6 tháng tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Đối với Phạm Hoàng Phương, do Tuấn (bị hại) rút yêu cầu xử lý hình sự, nên HĐXX đình chỉ vụ án.

