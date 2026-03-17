Án tử cho kẻ sát hại bạn nhậu, cướp tài sản rồi bỏ trốn

TPO - Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại phòng trọ ở TPHCM, Dương Văn Bảo đã dùng dao sát hại bạn nhậu, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, Bảo đã bị TAND TPHCM tuyên án tử hình.

Chiều 17/3, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Văn Bảo (39 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình chung về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Dương Văn Bảo tại phiên tòa chiều 17/3.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn. Không chỉ tước đoạt mạng sống của nạn nhân, bị cáo còn thực hiện hành vi cướp tài sản nhằm mục đích vụ lợi.

HĐXX đánh giá bị cáo phạm nhiều tội cùng lúc, có nhân thân xấu, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Do đó, việc áp dụng hình phạt cao nhất là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo cáo trạng, chiều 22/8/2024, anh Bùi Thanh T. tổ chức uống bia cùng Bảo tại phòng trọ ở quận 12 (cũ), TPHCM. Trong lúc nhậu, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Không kiềm chế được, Bảo đã dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Dương Văn Bảo lấy điện thoại của nạn nhân mang ra đầu hẻm đập nát rồi vứt bỏ nhằm phi tang. Sau đó, Bảo nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn khỏi TPHCM.

Đến ngày 29/8/2024, sau thời gian lẩn trốn, bị cáo về quê và được người thân vận động ra cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tân Châu
#Giết người #Cướp tài sản #Tòa tuyên án #Tử hình bị cáo

