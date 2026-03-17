‘Con bạc’ chạy tán loạn khi lực lượng chức năng đột kích lúc nửa đêm

TPO - Một căn nhà ở vùng quê Quảng Trị bị biến thành “sòng bạc” với hàng chục con bạc tụ tập sát phạt giữa đêm. Khi lực lượng công an ập vào, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 210 triệu đồng.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Các con bạc bị bắt tại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10/3, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà của Hoàng Thị Hồng (SN 1990, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình), bắt quả tang 17 người đang sát phạt nhau bằng tiền mặt.

Theo cơ quan công an, Hồng là người đứng ra chuẩn bị địa điểm, công cụ phục vụ đánh bạc và thu tiền “xâu” từ các con bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 210 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc như bát, đĩa sứ và quân vị.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện, một số đối tượng đã tìm cách bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy xét và bắt giữ toàn bộ những người liên quan.

Danh tính 16 người tham gia đánh bạc đã được xác định, hiện đang bị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.