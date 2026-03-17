Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

'Con bạc' chạy tán loạn khi lực lượng chức năng đột kích lúc nửa đêm

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một căn nhà ở vùng quê Quảng Trị bị biến thành “sòng bạc” với hàng chục con bạc tụ tập sát phạt giữa đêm. Khi lực lượng công an ập vào, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 210 triệu đồng.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

img-20260316-174118.jpg
Các con bạc bị bắt tại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10/3, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà của Hoàng Thị Hồng (SN 1990, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình), bắt quả tang 17 người đang sát phạt nhau bằng tiền mặt.

Theo cơ quan công an, Hồng là người đứng ra chuẩn bị địa điểm, công cụ phục vụ đánh bạc và thu tiền “xâu” từ các con bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 210 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc như bát, đĩa sứ và quân vị.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện, một số đối tượng đã tìm cách bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy xét và bắt giữ toàn bộ những người liên quan.

Danh tính 16 người tham gia đánh bạc đã được xác định, hiện đang bị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#đánh bạc #xóc đĩa #Quảng Trị #triệt phá sới bạc #tổ chức đánh bạc #chạy tán loạn #hơn 210 triệu đồng

