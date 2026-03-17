Mang dao sang nhà ngoại đâm vợ vì đòi ly hôn

TPO - Mâu thuẫn vợ chồng liên quan đến việc ly hôn, Nguyễn Văn Luận đã mang dao sang nhà ngoại tấn công vợ gây thương tích nặng.

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Luận (SN 1970, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân là vợ của bị cáo, chị V.T.D (SN 1983).

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, chiều 25/10/2025, sau giờ làm việc, chị D. thông báo với chồng việc sẽ về nhà mẹ đẻ sinh sống và dự định làm đơn ly hôn vào ngày hôm sau. Dù bị chồng ngăn cản, chị vẫn thu dọn quần áo rời đi.

Tối cùng ngày, sau nhiều lần gọi điện không được, Luận liên hệ với mẹ vợ và được yêu cầu đến nhà để nói chuyện. Tại đây, chị D. vẫn giữ nguyên quyết định ly hôn nên Luận bỏ về. Trên đường về, người này ghé xin rượu rồi uống tại nhà.

Bị cáo Nguyễn Văn Luận tại tòa.

Khoảng 21 giờ, trong trạng thái bực tức và có men rượu, Luận mang dao quay lại nhà mẹ vợ. Thấy cửa không khóa, bị cáo vào phòng nơi vợ và con đang ngủ, tiếp tục yêu cầu vợ về nhà nhưng bị từ chối. Mất kiểm soát, Luận dùng dao đâm nhiều nhát vào tay, ngực và lưng vợ. Bị tấn công, chị D. chạy xuống tầng một thoát thân, còn Luận rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với tỷ lệ tổn thương cơ thể 18%. Sáng hôm sau, Luận đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Luận thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng do bức xúc chuyện gia đình và không làm chủ được bản thân khi đã uống rượu.

Sau sự việc, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng. Chị D. cũng có mặt tại tòa và xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, không yêu cầu bồi thường thêm.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luận 10 năm tù.

#Nghệ An #Giết người #Ly hôn #Bạo lực gia đình #Tòa án

