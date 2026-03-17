Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt gọn nhóm trộm xe máy liên tỉnh

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã truy vết, bắt giữ thành công nhóm 4 đối gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên nhiều địa bàn. Điều đáng chú ý, các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng thủ đoạn manh động, di chuyển liên tỉnh nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm 4 đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Trước đó, ngày 16/3, Công an xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) tiếp nhận tin báo của một bị hại trú tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ về việc bị mất trộm xe máy trong đêm 14/3. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát địa bàn, trích xuất hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường để truy vết đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nhóm nghi phạm đang lẩn trốn tại phường Mộc Sơn (tỉnh Sơn La). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, toàn bộ 4 đối tượng đã bị bắt giữ.

Danh tính các đối tượng gồm: M.A.H (SN 2008), G.A.T (SN 2010), H.A.C (SN 2012), cùng trú tại Điện Biên và một đối tượng G.A.T (SN 2010), trú tại Sơn La. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên nhiều địa bàn.

Cụ thể, trước khi đến Sơn La, nhóm này đã gây ra 2 vụ trộm xe máy tại tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, các đối tượng di chuyển lên Sơn La tiếp tục gây án. Đêm 14/3, nhóm trộm xe tại xã Vân Hồ; đến ngày 15/3 tiếp tục thực hiện một vụ trộm khác tại xã Đoàn Kết (tỉnh Sơn La). Toàn bộ tang vật sau đó được đưa về cất giấu tại phường Mộc Sơn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, dù tuổi đời còn rất trẻ, các đối tượng hoạt động với tính chất liều lĩnh, có sự tính toán và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh bị phát hiện. Thủ đoạn này không chỉ gây khó khăn cho công tác truy vết mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm các hành vi phạm tội khác.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#trộm cắp #Công an #tỉnh Sơn La #xe máy #đối tượng trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục