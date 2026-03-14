Hai đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm 39 chiếc iPhone

TPO - Chỉ sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp thu hồi 39 chiếc điện thoại iPhone trị giá hơn 245 triệu đồng.

Hai đối tượng Hà Hiếu H., Hà Văn T. cùng tang vật 39 chiếc iPhone.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 11/3, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đ. (SN 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài) về việc cửa hàng điện thoại di động của gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, kẻ gian đã lấy đi khoảng 39 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, tổng trị giá khoảng 245,3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ sau chưa đầy 24 giờ điều tra, Công an Phú Thọ đã xác định 2 đối tượng nghi vấn gồm: Hà Hiếu H. (SN 2010) và Hà Văn T. (SN 2004), cùng trú tại xã Xuân Đài thực hiện vụ trộm.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa bàn nhằm lẩn trốn và tìm cách tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ, Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn, đồng thời thu hồi toàn bộ số điện thoại bị trộm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn với thủ đoạn tinh vi cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố niềm tin của người dân trước ngày bầu cử.