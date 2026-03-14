Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hai đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm 39 chiếc iPhone

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp thu hồi 39 chiếc điện thoại iPhone trị giá hơn 245 triệu đồng.

Hai đối tượng Hà Hiếu H., Hà Văn T. cùng tang vật 39 chiếc iPhone.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 11/3, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đ. (SN 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài) về việc cửa hàng điện thoại di động của gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, kẻ gian đã lấy đi khoảng 39 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, tổng trị giá khoảng 245,3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ sau chưa đầy 24 giờ điều tra, Công an Phú Thọ đã xác định 2 đối tượng nghi vấn gồm: Hà Hiếu H. (SN 2010) và Hà Văn T. (SN 2004), cùng trú tại xã Xuân Đài thực hiện vụ trộm.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa bàn nhằm lẩn trốn và tìm cách tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ, Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn, đồng thời thu hồi toàn bộ số điện thoại bị trộm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn với thủ đoạn tinh vi cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố niềm tin của người dân trước ngày bầu cử.

Xem thêm

Cùng chuyên mục