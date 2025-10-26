Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé số

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23/10, ông N.V.H. (62 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh) đang ngồi xe lăn đi bán vé số dạo trên đoạn đường thuộc ấp Hòa An, xã Hòa Hội, thì có một phụ nữ dừng xe lại hỏi mua vé số. Sau khi mua 7 tờ với giá 70.000 đồng, người này giả vờ xin số điện thoại của ông H. rồi bất ngờ giật lấy điện thoại trên tay nạn nhân và phóng xe bỏ chạy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nạn nhân là người khuyết tật nên đã huy động lực lượng truy xét “nóng”. Các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với Công an xã Hòa Hội, phường Tân Ninh và phường Bình Minh để rà soát, khoanh vùng đối tượng.

1.jpg
Đối tượng Bích tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thị Bích, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh là nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại của ông H. . Tang vật thu giữ gồm chiếc điện thoại của nạn nhân, phương tiện gây án và nhiều đồ vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Bích khai do thiếu tiền tiêu xài và đang nợ nần, nên khi thấy ông H. bị tàn tật, không có khả năng chống trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi lấy được điện thoại, Bích mang đến một cửa hàng ở huyện Châu Thành bán với giá 800.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Huy
