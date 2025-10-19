Nhóm đối tượng giả danh công an, cướp xe máy trong đêm

TPO - Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng trú tại TP. Cần Thơ để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng gồm: Phan Tấn Điền (SN 2004), Nguyễn Hữu Khánh (SN 2005), Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 2009), Phạm Minh Nhật (SN 2005), Đoàn Hùng Thiên (SN 2010), Nguyễn Thái An (SN 2007), Nguyễn Trường Sơn (SN 2006) và Phạm Minh Phương (SN 2004).

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/10, anh N. T. Đ. (SN 2008, ngụ xã An Châu, An Giang) đang xem đua xe tại tuyến tránh Quốc lộ 91 (xã Bình Mỹ) thì bị một nhóm thanh niên đi nhiều xe máy chặn đường. Các đối tượng xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó cướp xe máy của anh Đ. rồi tẩu thoát về hướng Châu Đốc.

Phương, Nhật và Điền (từ trái sang) tại cơ quan công an.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Bình Mỹ truy xét khẩn cấp. Chưa đầy 48 giờ sau, 8 nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trên đường đi Miếu Bà Chúa Xứ (Châu Đốc) thì gặp nhóm người tụ tập đua xe, nẹt pô khiêu khích. Cả nhóm quay lại rượt đuổi “trả đũa”, chặn anh Đ., đe doạ và chiếm đoạt xe. Sau đó, chúng tháo phụ tùng rồi chở về Cần Thơ tiêu thụ.

Khánh, An và Anh Tuấn

Đối tượng Sơn (bên trái ) và Thiên.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.