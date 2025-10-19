Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhóm đối tượng giả danh công an, cướp xe máy trong đêm

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng trú tại TP. Cần Thơ để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng gồm: Phan Tấn Điền (SN 2004), Nguyễn Hữu Khánh (SN 2005), Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 2009), Phạm Minh Nhật (SN 2005), Đoàn Hùng Thiên (SN 2010), Nguyễn Thái An (SN 2007), Nguyễn Trường Sơn (SN 2006) và Phạm Minh Phương (SN 2004).

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/10, anh N. T. Đ. (SN 2008, ngụ xã An Châu, An Giang) đang xem đua xe tại tuyến tránh Quốc lộ 91 (xã Bình Mỹ) thì bị một nhóm thanh niên đi nhiều xe máy chặn đường. Các đối tượng xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó cướp xe máy của anh Đ. rồi tẩu thoát về hướng Châu Đốc.

tu-trai-qua-phai-phuong-nhat-dien.jpg
Phương, Nhật và Điền (từ trái sang) tại cơ quan công an.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Bình Mỹ truy xét khẩn cấp. Chưa đầy 48 giờ sau, 8 nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trên đường đi Miếu Bà Chúa Xứ (Châu Đốc) thì gặp nhóm người tụ tập đua xe, nẹt pô khiêu khích. Cả nhóm quay lại rượt đuổi “trả đũa”, chặn anh Đ., đe doạ và chiếm đoạt xe. Sau đó, chúng tháo phụ tùng rồi chở về Cần Thơ tiêu thụ.

tu-trai-qua-phai-khanh-an-anh-tuan.jpg
Khánh, An và Anh Tuấn
tu-trai-qua-phai-son-thien-9758.jpg
Đối tượng Sơn (bên trái ) và Thiên.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhật Huy
#giả danh công an #cướp tài sản #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục