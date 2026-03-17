Bị đâm tử vong vì rủ bạn đánh giám sát công trình

TPO - Sau khi xảy ra cự cãi qua điện thoại, hai người đàn ông tìm đến công trường ở xã Bến Lức để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả khiến một người bị đâm tử vong.

Chiều 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về vụ án mạng xảy ra ở xã Bến Lức khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khuya 16/3, Công an xã Bến Lức tiếp nhận nguồn tin từ Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức về trường hợp một nam bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện, trên người có nhiều thương tích.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Lức huy động lực lượng vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra xác định vào tối 16/3, Danh Phol (48 tuổi, ngụ xã Tây Yên, tỉnh An Giang) đến nhậu với Danh Nhì tại nhà trọ trên địa bàn xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tới khuya cùng ngày, Danh Phol gọi điện thoại cự cãi với Đoàn Minh Thuận (39 tuổi, ngụ xã Hồ Tràm, TPHCM) đang làm giám sát công trình nơi Danh Phol làm việc.

Sau khi cự cãi, Danh Nhì điều khiển xe mô tô chở Danh Phol đến công trình tại xã Bến Lức để tìm Thuận nói chuyện. Khi gặp Thuận, Danh Phol và Danh Nhì lao vào đánh khiến Thuận té ngã xuống đất.

Đoàn Minh Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp



Bị đánh "hội đồng", Thuận với lấy con dao cắt cây cảnh trên bàn đâm liên tiếp vào người Danh Phol.

Thấy ẩu đả, nhiều người gần đó chạy tới can ngăn và đưa Danh Phol đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.