Hoàn thiện đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ trước ngày 30/3

TPO - Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ, bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/3.

Chiều 17/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng thời định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Thu Giang

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với phát triển bền vững. Điều này đặt ra yêu cầu phải đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn, đồng thời thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng đánh giá, trong 3 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt trong tham mưu công tác bầu cử và bước đầu triển khai công tác xây dựng thể chế. Tuy nhiên, trước khối lượng công việc rất lớn trong thời gian tới, Bộ cần tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu; phát huy tính năng động, sáng tạo, bám sát yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh là Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ, bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/3.

Đồng thời, xác định năm 2026 là năm tập trung triển khai chủ đề: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đòi hỏi Bộ Nội vụ phải ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ, toàn diện và quyết liệt.

"Dành ưu tiên đồng bộ, toàn diện, quyết liệt cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp, nhất là cấp cơ sở", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Bộ cần tăng cường gắn kết chặt chẽ với địa phương; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; bám sát thực tiễn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tổ công tác phản ứng nhanh của Bộ phát huy vai trò, chủ động tham mưu cho Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, cần rà soát toàn bộ các kết luận của Bộ Chính trị từ tháng 7/2025 đến nay, xác định rõ các nhiệm vụ còn tồn đọng để tập trung xử lý dứt điểm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khẩn trương đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền của các bộ, ngành đối với chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, những nội dung địa phương không thực hiện hiệu quả thì xem xét điều chỉnh. Những nội dung còn vướng mắc phải được hướng dẫn cụ thể, rõ quy trình, thậm chí “cầm tay chỉ việc” để địa phương triển khai.