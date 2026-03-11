Chính phủ sẽ có nghị quyết thí điểm về cơ sở y tế phức hợp, chăm sóc người cao tuổi

TPO - Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc; khẩn trương xây dựng Luật Người cao tuổi (sửa đổi) với tầm nhìn chiến lược, đồng bộ, trình Quốc hội trong năm 2027.

Già hóa dân số không còn là thách thức

Sáng 11/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị thống nhất cao về nhận thức chung: Người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước; cả phía cung và phía cầu; thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời thể hiện tính nhân văn cao cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã hình thành 2 yếu tố nền tảng về tư duy, nhận thức cho phát triển "kinh tế bạc". Trong đó, già hóa dân số không còn là thách thức, nguy cơ mà ngược lại còn mở ra một động lực, cơ hội và nguồn lực phát triển.

Nguồn lực người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là chỗ dựa nền tảng của gia đình và xã hội; vừa là người gieo hạt, vừa là người nuôi dưỡng, vừa là người "trao truyền", vừa là người tạo động lực, truyền cảm hứng đối với các thế hệ mai sau.

Định hướng phát triển kinh tế bạc thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, thống nhất về tư duy, nhận thức: Phát triển kinh tế bạc bao trùm, toàn diện, đồng bộ, hài hòa giữa văn hóa với chính trị, kinh tế và xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, nhân dân làm chủ;

Đồng thời, phát triển kinh tế bạc với tinh thần chuyển từ gánh nặng già hóa sang cơ hội phát triển kinh tế gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035.

Thí điểm "Làng Hạnh phúc"

Cùng với đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một số nhiệm trọng tâm phát triển kinh tế bạc. Trong đó, cần phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mô hình phức hợp, "Làng Hạnh phúc", "Hội quán cao niên", "Câu lạc bộ người cao tuổi"; khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ, chuyển từ chăm sóc thụ động sang chăm sóc, phát huy vai trò và phát triển dịch vụ người cao tuổi…

Thủ tướng đặt vấn đề: Làm thế nào để biến kinh tế bạc thành động lực tăng trưởng, chuyển hóa thách thức già hóa thành cơ hội bứt phá của dân tộc? Theo ông, đó là câu hỏi lớn, là bài toán chiến lược về tư duy và hành động đặt ra trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên tinh thần đó, Thủ tướng lưu ý, sớm hoàn thiện khung thể chế tổng thể về kinh tế bạc đưa vào chiến lược, kế hoạch phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương; xác định đây là một định hướng phát triển dài hạn, liên ngành, chứ không chỉ là chính sách an sinh đơn lẻ.

Bộ Y tế được giao chủ trì hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc; khẩn trương xây dựng Luật Người cao tuổi (sửa đổi) với tầm nhìn chiến lược, đồng bộ, trình Quốc hội trong năm 2027; chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm về các cơ sở y tế phức hợp, chăm sóc người cao tuổi, "Làng Hạnh phúc" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược kinh tế bạc đến năm 2045 trong quý II/2026, tập trung vào các cơ chế tài chính, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, đảm bảo tích hợp các yếu tố công nghệ, dịch vụ, sản xuất phù hợp với nhu cầu người cao tuổi...

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục nêu gương, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới trên tất cả các lĩnh vực với phương châm 24 chữ: "Tuổi cao gương sáng – Già hóa khỏe mạnh- Điểm tựa con cháu – Phát triển non sông- Trí tuệ thâm sâu - Đi đầu kiến quốc", đây vừa là tình cảm, tri ân sâu sắc, vừa là niềm tin với người cao tuổi.